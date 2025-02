El ciclo Gandiautor regresa con voces nacionales de primer nivel

La mejor música nacional de autor regresa a Gandia. Desde este mes de febrero hasta mediados de abril pasarán por la ciudad cantautores de primer nivel gracias al ciclo Gandiautor, que regresa tras unos años de parón y en un nuevo escenario, el edificio de Fomento.

Fue en 2006 cuando se iniciaba este festival donde, en formato íntimo, artistas de reconocido prestigio a nivel nacional actuaban, entonces, en el local Varadero, en la playa de Gandia. Uno de sus principales atractivos era que, como teloneros e interpretando algún tema junto a ellos, actuaban artistas emergentes locales. Tras varias ediciones, el ciclo dejó de celebrarse pero ahora llega con apoyo institucional. De hecho, en la presentación, que tuvo lugar este jueves, este jueves estuvo presente Balbina Sendra, concejala de Cultura y Turismo, mostrando su apoyo a Nacho Rees, promotor del evento, Míchel Sepúlveda, quien se ha encargado de la contratación de los artistas, y Joaquín Barber, presidente de Fomento, que no dudó en colaborar con la iniciativa dentro de su proyecto para modernizar y abrir la entidad a toda la ciudadanía.

El cantautor Pablo Rubio, actúa durante la presentación del ciclo / Levante-EMV

El evento presenta un cartel de lujo con nombres destacados como Quique González & Toni Brunet, Andrés Suárez, Depedro, Marwán, Sofía Ellar, The New Raemon & McEnroe, Santero y Los Muchachos, además de talentos emergentes como Sara Canciller, Iván Lane, Pablo Verdeguer, Alberto Vela, Pablo Rubio, Javier Puig y Rei Ortolá.

Balbina Sendra, concejala de Turismo y Cultura, ha destacado que "Gandiautor es un ciclo que ya existía en Gandia, que ya tenía su recorrido, que ya tenía un gran público y era muy demandado. Recuperar Gandiautor es muy importante para nuestra ciudad y recuperarlo en un espacio como Fomento es muy significativo".

Los conciertos tendrán lugar en la sala principal del edificio, un enclave ideal "para crear un ambiente único que permita una conexión especial entre los artistas y el público", señalan desde la organización. Este ciclo se celebrará principalmente los viernes, facilitando que tanto residentes como visitantes disfruten de la mejor música en vivo.

El presidente de Fomento, Joaquín Barber, ha asegurado que se trata de “un ciclo que refleja el talento, la creatividad, la pasión de los cantautores.En Fomento de toda industria y comercio creemos firmemente en la importancia de la música como vehículo de expresión y cohesión social y por eso nos enorgullece acoger este evento en nuestras instalaciones. Este ciclo es un ejemplo que queremos para Fomento, un espacio dinámico, abierto y en constante renovación, pero sin perder nuestras raíces. Apostamos por la tradición, pero también por la innovación, por impulsar nuevas iniciativas que enriquezcan nuestra oferta cultural y nos permita seguir siendo un referente en la ciudad”.

Un festival con historia

Desde su primera edición, hace casi dos décadas, Gandiautor ha acogido a artistas que han dejado una huella imborrable en la música de autor española, como Leiva, Ismael Serrano, Coque Malla, Antonio Vega, Iván Ferreiro, Supersubmarina, Pedro Guerra, Lichis o Ariel Rot, entre muchos otros. Esta trayectoria ha permitido consolidar el festival como una cita ineludible para los amantes de la música de calidad.

Nacho Rees, organizador del evento, ha apuntado en la presentación de Gandiautor que "cuando consigues traer un artista ya reconocido a un espacio pequeño se genera una magia espectacular, porque realmente la gente que entra en esos conciertos consigue conectar con lo que es el artista, la guitarra y voz”. Rees ha añadido qie "conseguimos también que la combinación entre artista grande y pequeño era perfecto, el artista grande le llenaba la sala al pequeño, que colaboraba al tiempo en un tema con él y ambos tenían gran repercusión”.

Por su parte, Michel Sepúlveda, productor musical ha desvelado que “ya tenemos grandes artistas que nos han dicho que quieren estar en próximas ediciones” se muestra convencido de que "Gandiautor ha venido para quedarse", reconociendo que es, "un placer" poder disponer de un espacio como Fomento para poder hacer este tipo de ciclo, "lo vamos a transformar en un ambiente único, que es un poco lo que también queremos, que la gente disfrute de un ambiente diferente".

Durante la presentación, el cantautor Pablo Rubio ofreció una píldora de lo que será el ciclo musical intepretando dos de sus canciones. En su caso actuará de telonero de The New Raemon & McEnroe. Antes de ponerse a la guitarra aseguraba que "lo que más nos gusta a los cantautores es tocar delante del público que viene a escuchar lo que hacemos con las canciones, lo que escribimos, de lo que hablamos, porque al final los artistas hacemos canciones para que la gente las escuche y se sienta de alguna manera identificada o les llegue algún tipo de sentimiento. Así que me parece el mejor escenario posible”.

Agenda de conciertos Gandiautor 2025

● 21 febrero – Quique González & Toni Brunet + Sara Canciller

● 28 febrero – Depedro + Iván Lane

● 07 marzo – Sofía Ellar + Pablo Verdeguer

● 21 marzo – Marwán + Alberto.Vela

● 28 marzo – The New Raemon & McEnroe + Pablo Rubio

● 04 abril – Andrés Suárez + Javier Puig

● 11 abril – Santero y Los Muchachos (Trío) + Rei Ortolá

Las entradas ya están a la venta, al precio de entre 20 y 25 euros, en la web del festival (www.gandiautor.com) y también de forma física en Don Tomás Vermutería.