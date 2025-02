El mes de febrer arriba al Teatre del Raval amb propostes musicals, escèniques i cinematogràfiques

HOSTES, l'escena musical de LaCasaCalba, arranca aquesta setmana amb una novetat: en la 14a edició renova el seu format habitual per a celebrar-se puntualment durant tot l'any.

El dissabte 8 de febrer, a les 18h00, s'enceta la programació del cicle amb "La botigueta dels contes", un espectacle familiar de teatre musical coproduït per la companyia valenciana Cashalada i el Festival dels Horts.

El 22 de febrer, a les 20h00, Caamaño&Ameixeiras visitaran Gandia per a presentar en directe el seu disc 'Quitar o aire' (2023). El concert, emmarcat dins de l'HOSTES, està organitzat per #GPS15 - Girando por salas i finançat per l'INAEM.

Al cinema, dins del cicle Anima(')t, es projectarà el 22 de febrer, a les 18h00, el llargmetratge francés d'animació 'Nina i el secret de l'eriçó' (2023). Una sessió familiar recomanada per a majors de 6 anys.

I pel que fa a les escèniques, el 28 de febrer actuarà Xavi Castillo (Pot de Plom) amb un nou 'Veriueu-ho', Especial El Ventorro. Un repàs incisiu entorn de la gestió política davant la DANA a València, en to crític i humorístic.

També torna el festival SONA BAIXET per a celebrar en família la seua 11a edició. Durant els dies 12 i 13 d’abril, el Teatre del Raval acollirà propostes de teatre, circ, cinema i música, a més de tallers i jocs populars.

Enguany, a més, s'obrin nous espais al públic gràcies a l’ecorehabilitació de l’edifici.