La UE Tavernes defiende su liderazgo en Novelda ante un rival directo

Partido cumbre el que se juega a las 18 horas de este sábado en el Municipal La Magdalena entre el Novelda Unión CF Cableworld y la UE Tavernes, correspondiente a la 19ª jornada de la Lliga À Punt Comunitat.

Se enfrentan dos equipos que, ahora mismo, aspiran a lo máximo en esta categoría. El conjunto vallero, líder con 35 puntos, defiende su posición contra un rival directo, que ocupa el cuarto puesto de la tabla con 33.

Ambos equipos afrontan este choque en dinámica positiva de resultados el local. Los alicantinos han ganado de forma clara sus tres últimos partidos y el Tavernes lleva cuatro victorias consecutivas, siendo el equipo de todo el grupo que más puntos ha sumado fuera de casa.

En el partido de la primera vuelta, el Tavernes perdió 0-1 en el minuto 90, un resultado que hizo mucho daño, pero este sábado espera resarcirse en un partido superdifícil en un campo que presentará un gran lleno y un arbitraje de Orihuela. Los "rogets" estás a 6 puntos de conseguir los mismos 41 de la pasada campaña, lo que valora su gran rendimiento en la presente campaña.

El guardameta vallero, Xumi, con once años en el primer equipo y casí 250 partidos a sus espaldas, comenta que "vamos a por todas, aunque nos tendrán muchas ganas. Nosotros a lo nuestro y a intentar puntuar". Algo similar piensa el míster, Edu Palomares "Tomaca", quien, como siempre, pide a los suyos a competir, luchar y evitar despistes que se pagan caros.

El Tavernes tendrá las bajas del capitán Aarón y Vicent Talens. La expedición saldrá a las tres de la tarde del sábado con ilusión y ganas para disputar el primero de los tres partidos que le esperan en una semana. El miércoles debe jugar en Alicante ante el CD Betis Florida en La Nostra Copa y el fin de semana próximo en casa ante el SC Torrevieja CF, de nuevo en la Lliga.