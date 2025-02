Fer i desfer en sanitat

Fer i desfer, feina de matalafer. Al pèl, esta frase feta valenciana, per a definir les polítiques del PP al Consell, en serveis socials, igualtat, medi ambient, en educació o en sanitat. I és molt fàcil de resumir el que denunciem; amaguen retallades sota l’eufemisme “remodelació” en la prestació dels serveis mèdics públics. És a dir, s’obrin uns serveis a costa de les supressions injustificades d’altres imprescindibles.

Amb el silenci còmplice i deslleial cap a la ciutadania del PP de Gandia, el gens honorable president Mazón, tanca uns serveis, que potser són molt millorables, però que eren imprescindibles per a la nostra gent. Sobretot per a sectors més vulnerables i dependents com la gent gran, amb problemes de mobilitat o malalties cròniques. I a les quals s’ha augmentat la distància que han de recórrer per a ser ateses, contradient la màxima d’una sanitat pròxima i eficient.

És el cas del tancament dels consultoris auxiliars de Beniopa i Benipeixcar i la reducció horària del Raval. Que, per cert, les regidores i regidors del PP van arribar a negar que es produiria, pressionats davant l’oposició veïnal i política a la mesura. Primera mentida.

Segona mentida: El PP posa el mapa sanitari heretat del Botànic com a excusa. Fals, perquè cal recordar també que esta mesura ha estat presa després d’una modificació “política” del PP del mapa sanitari del 2018, on no es contemplava. Però ja ho diu Mazón, que una mentida “por un muy bien contada, y él sabe de eso, acaba siendo una mentira antes o después”.

I, per a acabar-ho d'adobar, s’ha afegit la supressió de les urgències del Centre de Salut de Corea. En silenci, amb nocturnitat i traïdoria. Si bé és cert que, al mateix temps, s’han posat en funcionament les del Centre Integral de Salut de Roís de Corella i les del Centre de Salut del Grau, llargament reivindicat per esta ciutat. Però ha sigut “desvestir un sant per a vestir-ne un altre”, perquè hem anat a pitjor. En poc més d’un mes de funcionament, el servei d’urgències del Roís de Corella ha demostrat la seua ineficàcia per cobrir la demanda, ha fregat el col·lapse en més d’una ocasió.

Segons ens han fet arribar usuaris i treballadores, l’espai és reduït i falta personal per atendre la gran quantitat de persones que acudeixen diàriament a este servei essencial. Els testimonis ens han compartit situacions preocupants, on les malaltes es veuen obligades a passar hores dempeus o assegudes a terra mentre esperen a ser ateses. Això és inacceptable!, i posa en perill la salut i el benestar dels pacients.

El PP ha perdut una oportunitat boníssima de reforçar el servei en dos dels barris més poblats de la ciutat, amb vora 40.000 habitants. Un altre dia parlarem de les deficients instal·lacions de les Urgències del Grau. Fer i desfer.

Des de Compromís entenem que l’administració ha de vetllar perquè els serveis essencials a la ciutadania augmenten en quantitat i en qualitat, per la qual cosa, rebutgem que l’obertura de nous serveis d’urgències siga a costa del tancament d’altres existents, la qual cosa minimitza els possibles avanços aconseguits i no ajuda a descongestionar les urgències de l’Hospital Comarcal Francesc de Borja.

Per què no els ho explica el PP al veïnat de Beniopa, Corea, Benipeixcar i el Raval? Mirant-los a la cara. No seran capaços de reconéixer-los la seua estratègia, que per a nosaltres és molt clara: A pitjor servei, augmenten les assegurances mèdiques privades, per a qui s’ho puga pagar!