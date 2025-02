Primera derrota del lider Xeraco i primera victòria d'Oliva en la Lliga CaixaBank

L'equip Ajuntament de Xeraco (Vicent, Canari i Ibiza) ha patit la primera derrota en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí en caure davant Moltó, Murcianet i Momparler (Ajuntament de Barxeta) en la partida del dissabte passat a la Llosa de Ranes.

Molt bona partida del trio de Barxeta davant un equip de Xeraco que, fins el moment, havia ratllat un grandíssim nivell i que ahir no va poder mostrar el nivell habitual, en part perquè Canari es va fer mal a l’adductor amb 5 per cap per als xeraquers. Tot i perdre la partida per 25 a 5, continuen al capdavant de la classificació de la Lliga CaixaBank Pro1 de raspall.

Per la seua banda, l'equip de Vercher, Brisca i Jose (Ajuntament d'Oliva) dona la sorpresa i suma divendres la primera victòria en la Lliga, després de guanyar davant de Salelles II, Raül i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes).