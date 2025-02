La falta de riego tiñe de marrón el jardín vertical de Sant Roc en Oliva

Vecinos de la plaza de Sant Roc de Oliva han mostrado su malestar por el estado en el que se encuentra el jardín vertical instalado en este punto la pasada legislatura.

El pasado mes de diciembre, con motivo del mercado navideño, se cerró el riego por goteo para evitar que mojara a los puestos. Al parecer, el sistema sufría algún tipo de problema. Pero no se ha vuelto a poner en marcha.

Eso ha hecho que la vegetación que colgaba del jardín vertical, que estaba verde, se haya secado por completo y ahora presente el típico color marrón de las plantas cuando mueren.

El vecindario se ha quejado de «la dejadez» por parte del ayuntamiento, «a pesar de sus promesas en campaña electoral del interés de revitalizar el barrio», apuntan algunos de los vecinos.

Al mismo tiempo denuncian que ese corte de agua también afecta a las jardineras, que tampoco se están regando.

Desde el Gobierno local aseguran que la plaza de Sant Roc «no ha sido recepcionada por el ayuntamiento» porque «la obra realizada difiere del proyecto». Es por ello que, reconoce, "no estamos haciendo mantenimiento", ya que, técnicamente, el espacio sigue sin ser del consistorio de forma oficial. El concejal de Urbanismo, Joan Mata, pide "disculpas" al vecindario por el aspecto que presenta el jardín y otros elementos pero apunta que "como administración tenemos una responsabilidad y no podemos actuar en el espacio hasta que no se aclare qué ha ocurrido".

El edil, que declina dar más detalles, ha señalado que en este momento se está analizando toda la documentación y que una vez finalice el proceso se pronunciará al respecto, aunque adelanta que es «un asunto grave».