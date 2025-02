Alejandro Vera:"Estamos cerca del objetivo, que es la permanencia"

El pívot Alejandro Vera (Xàtiva, 28/4/1997–2,02 metros), es el primer capitán de Proinbeni UpB Gandia esta temporada. Sucede en el "cargo" al base Joan Hernández, que ha causado baja en la campaña actual.

Vera cumple su quinto año en Gandia desde que llegó en el ejercicio 2020-2021 y es uno de los jugadores debutantes en la nueva Segunda FEB, tras el brillante ascenso del curso anterior.

El jugador piensa que, a nivel global, "la temporada está siendo positiva porque estamos cerca del objetivo inicial, que es la permanencia en la categoría".

Destaca también que "por diferentes causas, externas e internas, el equipo ha necesitado un periodo de adaptación y ahora vamos a velocidad de crucero. En los primeros meses hemos competido bien, pero en algunos finales salía cruz y nos ganaban los rivales. Ahora, creo que esta dinámica ha cambiado".

En el plano personal, dice el capitán, "es una temporada compleja por varios motivos. Al principio encadené varias lesiones a lo que hay sumar que no estoy jugando de 5 sino de 4. Esa posición la comparto con Joe Pleasant, que es el jugador que más rendimiento está dando. También he necesitado un periodo de adaptación y, ahora, poco a poco, voy aportando más al equipo físicamente. En este último partido de Sant Feliu participé más y mejor porque el rival tenía pívots similares a mi y pude competir bien".

Vera habla muy bien de los extranjeros y los fichajes nacionales que han llegado a Proinbeni en este curso: "social y deportivamente, su aportación es positiva".

Vera lanza a canas / Embal Pack /UpB Gandia

Sobre la competición comenta que "los equipos baleares están confirmando las expectativas. Son los más fuertes en presupuesto y así se refleja en la cancha. Juegan para intentar ascender de categoría. Después, hay un grupo de mitad de tabla en el que debe estar Gandia y eso es lo que estamos intentando".

Proinbeni juega por evitar las dos últimas plazas de la clasificación que son las de descenso directo, objetivo que ahora mismo está muy próximo, según Vera, pero también se marca la meta de eludir las posiciones 11ª y 12ª para no tener que jugar el "play-out". "Ser novenos o décimos al final de la liga regular significaría que no competimos ni por subir ni por no bajar y si quedamos entre los 8 primeros estaríamos en "play-off", explica el pívot setabense.

Al preguntarle por los equipos de la Comunitat Valenciana que también compiten en 2ª FEB, el capitán de Proinbeni destaca que "Llíria ha hecho una primera vuelta impresionante, Godella siempre va de menos a más y Benicarló tiene más altibajos".

De la competición, "Hay un gran nivel en líneas generales. Excepto algún equipo que está por encima, el resto está bastante igualado y se está viendo en los resultados. Es una liga muy competida, todo lo contrario que ocurría en la antigua EBA en la que había una diferencia abismal entre los primeros y los últimos".

A la afición le digo que "disfrute de cada partido porque es un privilegio tener un equipo en esta categoría nacional. Que tenga fe en el equipo, que siempre se esfuerza y lo da todo y que siga acudiendo al Pabellón Municipal a apoyarnos".

Proinbeni juega este sábado, dia 15, en el Pabellón Municipal ante Fibwi Palma en partido programado a las 19 horas.