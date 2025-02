Ròtova es prepara per al Porrat de Sant Macià del 20 al 23 de febrer

Ròtova celebrarà el Porrat de Sant Macià del 20 al 23 de febrer, en una edició en què s’endinsa en les arrels de la festivitat. El denominat «porrat de l’interior» busseja en uns orígens que se situen al voltant del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a finals del s. XVI, coincidint amb la visita de Felip II al monestir. La programació i els espais visitables remeten a aquesta fita: la mateixa obertura, que tindrà lloc dissabte 22 a les 11h, consistirà en una representació sobre ‘Els orígens del porrat’, al Palau Comtal i la Plaça Major.

El regidor de Festes i Joventut, Héctor Alcalde, ha desgranat que «la programació és ampla i diversa, i abastarà des de la música tradicional de Titana o la Rondalla Agredolç fins a propostes com La Pato, Herbero o Jotajaybers, o La Rotovense Musical; i tindrà lloc en tres punts diferents: la Plaça Major, la Carpa i l’Espai Gastronòmic». L'alcalde també ha volgut remarcar la voluntat d’oferir un ventall divers d’activitats per a la joventut, tant a l’Espai Jove com al porrat mateix.

La música sempre està present en Sant Macià / Levante-EMV

Antònia Paredes, regidora de Cultura i de Criança, Formació i Educació Integral, ha explicat que, per la seua banda, el «Porrat menut» ofereix al llarg de tot el cap de setmana tallers i actuacions teatrals i un espai infantil a la Plaça Major, com a espai segur de joc.

El disseny del cartell de 2025, amb una imatge renovada, ha anat a càrrec de Sergi Mendoza; l’obra proposa un caràcter dinàmic, per presentar els diferents espais i opcions que podrà triar el públic.

El porrat s’articula entorn de nou espais: el mercat tradicional, situat als carrer Major fins a l’Ave Maria, Comtes de Ròtova, el carrer Joan XXIII i l’Abadia; la Plaça Major comptarà amb l’Espai Gastronòmic, el d’Associacions i l’Espai Infantil, com a espai segur i d’oci per a les xiquetes i xiquets; la Fira Agroalimentària, Artesana i Turística, situada als carrers Comtes de Ròtova, Lluís Vives i l’aparcament de les Escoles Velles, que presentarà com a principal novetat el I Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2025; la Mostra de comerç i cuina tradicional, al carrer Sant Josep; la Fira d’atraccions; la Carpa, situada a l’Avinguda del Camí Reial, on tindran lloc les actuacions; i l’Espai de Llibres, al pati del Palau Comtal.

Una imatge del Porrat de l'any passat / Levante-EMV

El porrat comptarà amb el cicle ‘Obrim el patrimoni’, que permetrà viure els espais patrimonials amb diferències experiències culinàries i recreacions: el Centre d’Interpretació de la Pansa, la Vil·la Romana de la Sort, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba o el Palau Comtal seran, al costat del Cine, els espais protagonistes. El Palau Comtal obri les portes amb la visita teatralitzada de la mà del personatge de Damiata de Cabrera.

El porrat esdevé una cita habitual que reuneix cada any la gent de les comarques de la Safor i la Vall d’Albaida i comarques veïnes; forma part de la Ruta dels porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i és considerat Festa d'Interés Turístic Local.

La programació es pot consultar en www.rotova.es/va/seccion/porrat.