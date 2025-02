La Fundación Vicky Foods colabora y da voz al pueblo masai en África

“Escuché por internet que hubo unas inundaciones en Valencia que destruyeron muchas casas y a muchas personas y siento mucho esto. Desde allí los miembros de la comunidad masai hemos rezado y pedimos que Dios os proteja”. Así se ha pronunciado, en declaraciones a este periódico, William Kikanae, líder del pueblo masai ubicado en Kenia, en el corazón de África, que estuvo en la Fundación Vicky Foods, en Villalonga, para agradecer el patrocinio de esta empresa valenciana para poner en marcha una aula de formación de personas de grado senior en su comunidad y dar a conocer su situación actual, todo ello fruto del trabajo de la ONG ADCAM, con Rosa Escandell al frente, que abandonó su trabajo en Naciones Unidas para liderar este proyecto.

Kikanae dijo que su mente cambió cuando su madre vendió una cabra para pagar sus estudios y se dio cuenta de que había que empoderar a las mujeres para hacer más fuertes a las familias, pero sus compañeros de tribu hombres no lo entendieron y lo apartaron durante un cierto tiempo de su hogar.

Los masai han pasado de ser un pueblo que vivía apartado del mundo a ser un punto de atracción tturísticacon la creación del proyecto del Eco Lodwe Sawa Mara, en la reserva natural de Lemek, que se encuentra a 235 kilómetros de Nairobi y a 80 km de Narok ,la capital de la región. Organizan auténticas experiencias de inmersión con los guerreros masais y sus vidas en sus campamentos y las mujeres llevan a cabo diversos trabajos de artesanía, como pulseras, collares o piezas de tela, que les permite realizar comercio y obtener ingresos para sus proyectos personales y colectivos. En su visita a la Fundación Vicky Foods de Villalonga, Kikanae atiende a este periódico.

William Kikanae, en Villalonga. / Sergi Escrivà

-¿Cual es la situación actual del pueblo masai?

-Vivimos en la sabana, en el Masai Mara, en conjunción con la naturaleza y con los animales. A pesar de la situación general que hay hoy en día, nosotros vivimos en paz, y eso para nosotros es muy importante.

-¿Cuáles son las dificultades más importantes que tiene la comunidad masai para poder subsistir?

-Originariamente somos una tribu de ganado, de cría de vacas sobre todo, pero actualmente nuestra fuente principal de ingresos son los turistas. Es la situación que tenemos y hemos de amoldarnos a esta nueva época.

-¿En qué situación se encuentra la mujer masai?

-En un principio la mujer masai y la mujer africana en general no tenía voz. Pero eso forma parte de mi sueño que era llevar educación a mi comunidad, pero también empoderar a la mujer porque mi madre, que era una doctora de medicina de ojos masai, de plantas naturales, no estaba educada, pero ella vendió una cabra para que yo pudiera estudiar. Ese fue el momento en el que entendí que tenía que empoderar a las mujeres. Evidentemente, no estamos hablando de todo Kenia ni de todo el continente africano, pero desde que empezamos el proyecto estoy trabajando por los derechos de las mujeres y tenemos una cooperativa con 2.000 mujeres que han conseguido tener dinero, propiedades y voz. Que venden sus artesanías a nivel mundial y que empiezan a tener sus derechos.

-La mujer africana sigue estando muy mal y usted sigue luchando para mejorar esa situación…

-Si empoderas a la mujer, empoderas a la familia y al mundo. Es algo que tengo ya muy claro. Además, actualmente las mujeres masais, cuando venden sus artesanías en los mercados, el dinero que consiguen les va directamente a ellas. Lo que hemos hecho es crear también un sistema de micro-créditos, donde pueden crear sus negocios, y enseñarles a gestionar ese dinero. Cuando empezamos el proyecto los compañeros hombres me dijeron que estaba loco ayudando a las mujeres. Yo les decía que mi madre ha sufrido tanto y yo soy lo que soy gracias a ella, que esto es una labor de todos. Poco a poco los hombres se han ido dando cuenta, con el desarrollo de nuestro proyecto, que la realidad es que ellas siguen trabajando y atendiendo a sus familias. En el colegio tenemos un 50% del alumnado que son mujeres. Gracias a la nueva aula de la Fundación Vicky Foods nuestras niñas tienen acceso a la educación y hablar inglés. Si no dominan el idioma no pueden encontrar trabajos.

Otro momento del acto que tuvo lugar en la Fundación Vicky Foods. / Sergi Escrivà

"El cambio climático nos está afectando"

-¿Cómo tienen el sistema de alimentación y el sector agrícola?

-En Kenia hay agricultura, pero no dentro de la comunidad masai porque nosotros respetamos a los animales. Si tuviésemos que plantar, como hay tantos animales que comen hierbas, tendríamos que vallar la zona. Nosotros queremos un entorno libre tanto para nuestro pueblo como para los animales. Sí que es verdad que el cambio climático nos está afectando las temporadas de lluvia y hace que en determinadas épocas tengamos acceso a más comida o a menos, pero los masais no somos cazadores. Sólo comemos carne de nuestro propio ganado y verduras.

-¿Cuáles son los platos más representativos que tienen?

-Mayoritariamente el ugali, que es una masa de harina de maíz, que nos da mucha proteína, la patata que es buenísima , algunas verduras y de vez en cuanto carne de cabra o de oveja.

-El hecho de abrirse al turismo ¿les está obligando a cambiar su forma de vida y sus tradiciones?

-Nosotros amamos a los turistas y en general a todas las personas. Pero somos muy protectores con nuestra cultura y nuestras tradiciones. De hecho hay muchos ritos y ceremonias, algunas de las cuales los turistas no conocen y nosotros no compartimos con las personas que nos visitan. Estamos muy orgullosos de nuestra cultura y al mismo tiempo la protegen.

-Finalmente, ¿qué mensaje daría a la Comunitat Valenciana y sus gentes?

-Muchas gracias por la gente de la Comunitat Valenciana que está ayudando a nuestro proyecto masai. Me gustaría que aprendiérais a reconocer todo lo que tenéis: agua, comida, educación y sanidad. Tenéis que darle el valor a todo lo que tenéis en la actualidad.