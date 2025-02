La infància protagonitza la presentació de la 37 trobada d’Escoles en Valencià de Gandia

El Teatre Serrano de Gandia es va convertir ahir en una gran festa per la llengua i cultura valenciana, en l’acte de presentació de la 37a Trobada d’escoles en valencià de la Safor-Valldigna, que enguany acollirà Gandia. Organitzat pels departaments d’Educació, Infància i Política lingüística, l’acte va tindre com a protagonistes els xiquets i les xiquetes de la nostra ciutat, tant dalt de l’escenari com a través de vídeos, els quals van oferir un xicotet tast del que és la ciutat, des del punt de vista de la història, la cultura, el patrimoni, la gastronomia o la llengua.

Hi van participar xiquets i xiquetes de tots els centres educatius, a través del consell de la infància, del Centre d’Educació Especial Enric Valor, de la Muixeranga de la Safor i fins i tot la Fallera Major de Gandia, Maria Cremades i el seu acompanyant, Eric Rodríguez, els quals van representar la Delicà de Gandia i el Duc Francesc de Borja.

Però també hi van col·laborar col·lectius i associacions de forma desinteressada, com ara els grups de danses la Delicà i la Revolta; la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor; l'associació d’Amics del Tio de la Porra; la Muixeranga de la Safor o la Federació de Falles.

Hi van intervindre també l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la regidora d’Educació, Infància i Política lingüística; Esther Sapena; la representant dels col·legis, Rosana Suñer (directora del CEIP Roís de Corella) i la presidenta de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, Pilar Gregori, qui va ser l’encarregada de llegir el manifest.

L’alcalde va fer una crida a la unió «com a poble, des de la pluralitat, la diversitat i les distintes maneres de pensar. Perquè volem continuar avant. Volem avançar i volem construir una societat que estiga basada en eixa escola de valors que tant té a veure amb la germanor, amb la igualtat i amb la llibertat. I el que volem ací esta vesprada és sumar i veure el que ens uneix: una llengua pròpia, una cultura pròpia i una manera d’entendre el futur que volem més just, més solidari i més en valencià».

Per la seua banda, Esther Sapena, va destacar que enguany la trobada, si cap, pren un sentit més important i necessari que mai, «doncs una vegada més és fa imprescindible que la comunitat educativa, eixim al carrer a cridar ben fort que els nostres xiquets i xiquetes tenen dret a créixer en valencià, que volem escoles que parlen en valencià, que el valencià és la nostra forma de ser i de viure i que des de les escoles no deixarem mai d'ensenyar-la, de parlar-la i d’estimar-la, perquè el valencià és la nostra identitat, perquè és el que ens fa poble i perquè ni ara ni mai cap govern podrà llevar-nos el dret de pensar, aprendre i estimar en valencià».

Finalment, es va fer una crida a les comunitats educatives del País Valencià, perquè isquen al carrer i facen pedagogia, explicant que l'única educació de qualitat possible per als nostres fills i filles és la que respecta la seua llengua.

A l’acte també hi van assistir la Diputada de les Corts Valencianes, Nathalie Torres, la primera tinenta d’Alcaldia, Alícia Izquierdo, i altres membres de la corporació municipal, així com la Padrina de la Setmana Santa, Juana Gregori, entre d’altres.