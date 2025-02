Lo más leído por los gandienses en 2024

«Las hijas de la criada», la novela ganadora del Premio Planeta 2023, obra de la mediática presentadora de televisión Sónsoles Ónega, y una guía de atoayuda escrita por Marian Rojas Estapé para combatir los miedos, las angustias y canalizar las emociones negativas, fueron los libros más prestados por la red municipal de Bibliotecas de Gandia durante el año 2024.

Los primeros de las categorías de narrativa y no ficción. / Levante-EMV

En literatura juvenil siguen mandando los mangas de la editorial Norma y en infantil los cuentos. Diferenciando por idiomas, en castellano la primera posición es para el ya citado de Sonsoles Ónego, y en valenciano fue «El silenci dels astronautes», de Laia Fàbregas, que a su vez también lideró la Sección Local. Llama la atención que el valenciano va perdiendo predilección conforme aumenta la edad de los lectores.

Considerando los diez primeros de cada lista, en literatura infantil hay seis títulos en valenciano, en juvenil ya se reducen a tres, y no hay ninguno sumando los de narrativa y los ensayos de no ficción. En música se cuela, como en 2023, el disco «Raval», de Zoo, en el décimo puesto.

Los más prestados en literatura infantil y en juvenil. / Levante-EMV

La red de Bibliotecas de Gandia tramitó en 2024 un número de préstamos similar al año 2023, en torno a los 94.000. Fuentes de la biblioteca valoran esto como un mérito, ya que el año pasado la Conselleria de Cultura no convocó las subvenciones, que hasta entonces eran anuales, para la compra de libros y animación lectora, cosa que afectó a todas las bibliotecas de la C. Valenciana.

Para ello sólo tuvieron la aportación municipal, que obviamente es inferior a la cantidad que tenían años anteriores para reponer novedades. Las Bibliotecas de Gandia tienen 8.540 seguidores en redes sociales y en 2024 abrieron 307 días.

El podio de la Sección Local

La Sección Local de la Biblioteca Central de Gandia es el área donde se conservan los libros relacionados con la Safor, o con autores nacidos en la comarca. La lista de los libros más prestados en esta sección durante el año 2024 la encabeza Laia Fàbregas con «El silenci dels astronautes» (Edicions 62, 2023), novela que fue galardonada con el Premi Joanot Martorell de Narrativa del año 2023.

En segunda posición está Juli Capilla, con «La terra i la paraula», (Edicions del Bullent, 2024), un texto poético y ensayístico con historias de gente de pueblo. Capilla también tiene otro título entre los diez primeros.

El podio de la Sección Local. / Levante-EMV

Le sigue la escritora gandiense Elísabet Benavent, si bien vuelve a tener, como el año pasado, tres títulos en el «top ten». La tercera plaza es para «Todas esas cosas que te diré mañana» (Suma de Letras, 2022).

El resto, en orden sucesivo, lo forman las obras: «Un cowboy crepuscular», de Eduard Olesti (Edicions 62, 2023); «Arrelats: famílies valencianes amb història», de Juli Capilla (Sidillà, 2023); «A un tir de pedra», de Òscar Martí, David Gomar y Vicent Cervera (Bullent, 2023); «La oscuridad que habita en mí», de Joaquín Camps (Planeta, 2024); «En el nombre del poder», de Juanjo Braulio (Penguin, 2023); «Esnob», de Elísabet Benavent (Penguin, 2024) y «Cómo no [tachado] escribí nuestra historia», también de Benavent (Suma, 2023).

Los más prestados en 2023

Ficción

1) Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega (Planeta, 2023)

2) Verdad o reto, de Camilla Läckberg (Planeta, 2023)

3) El hijo olvidado, de Mikel Santiago (Ediciones B, 2024)

4) El Infierno, de Carmen Mola (Planeta, 2023)

5) La grieta del silencio, de Javier Castillo (Suma de Letras, 2024)

6) Un animal salvaje de Joël Dicker (Alfaguara, 2024)

7) París despertaba tarde, de Máximo Huerta (Planeta, 2024)

8) Bajo tierra seca, de César Pérez Gellida (Destino, 2024)

9) El cuco de cristal, de Javier Castillo (Suma de Letras, 2023)

10) La rebelión de los buenos, de Roberto Santiago (Planeta, 2023)

No ficción

1) Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé (Espasa, 2019)

2) El poder del ahora : un camino hacia la realización espiritual, de Eckhart Tolle (Gaia, 2010)

3) Encuentra tu persona vitamina : en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, de Marian Rojas Estapé (Espasa, 2021)

4) Vive más : reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad, de Marcos Vázquez (Grijalbo, 2023)

5) La psicología del dinero: cómo piensan los ricos, 18 lecciones sobre riqueza y felicidad, de Morgan Housel (Booket, 2023)

6) Hábitos atómicos : un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos, de James Clear (Diana, 2023)

7) Atención con la inflamación: guía para combatir la inflamación crónica y mejorar tu sistema inmune, de Gabriela Pocovi Gerardino (Zenith, 2023)

8) Acontece que no es poco, de Nieves Concostrina (La Esfera de los Libros, 2024)

9) Tu mentalidad: buena suerte, claves de la prosperidad en 30 lecciones, de Álex Rovira (Planeta, 2023)

10) Sorprende a tu mente: entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida, de Ana Ibáñez (Planeta, 2023)

Infantil

1) Tan iguals com especials, de Sally Rippin (Montena, 2022)

2) Invisible: cuentos para contar entre dos, de Eloy Moreno (Nube de Tinta, 2022)

3) Embolic a la biblioselva, de Irene Verdú (La Galera, 2022)

4) La Quarantamaula, de Alicia Casanova Belda (Edelvives, 2022)

5) Marcelina en la cocina, de Sara Sánchez (Jaguar, 2017)

6) Súper Alma en acción, ilustraciones de Isabel Lozano (Destino, 2020)

7) Mira per la finestra! de Katerina Gorelik (Baula, 2021)

8) Una carta, de Irene Verdú (Bromera, 2022)

9) ¡Qué jaleo Timoteo! de Gracia Iglesias (Jaguar, 2019)

10) El teu cos és teu, de Lucía Serrano (NubeOcho, 2021)

Juvenil

1) Guardianes de la noche, de Koyoharu Gotouge (Norma, 2016)

2) Tokyo Ghoul, de Sui Ishida (Norma Editorial, 2015)

3) The Promised Neverland, de Kaiu Shirai (Norma, 2021)

4) Solo Leveling, de Dubu (Norma, 2021)

5) Dragon ball, de Akira Toriyama (Planeta, 2016)

6) Arta en el tsunami máximo, de Arta (Montena, 2023)

7) Los Compas y la aventura en miniatura de Mikecrack, El Trollino, Timba Vk (Martínez Roca, 2022)

8) Vint mil puces de viatge en submarí, de Dav Pilkey (Cruïlla, 2023)

9) Fa una pudor que empesta!, de Mr Tan. (Kómikids, 2024)

10) Bestiari dels monstres valencians, de David Mateo, Sandra Calatayud y Laia Serna. (Rebombori Edicions, 2021)

Sección Local

1) El silenci dels astronautes de Laia Fàbregas (Edicions 62, 2023)

2) La terra i la paraula, de Juli Capilla (Edicions del Bullent, 2024)

3) Todas esas cosas que te diré mañana, de Elísabet Benavent (Suma de Letras, 2022)

4) Un cowboy crepuscular, de Eduard Olesti (Edicions 62, 2023)

5) Arrelats: famílies valencianes amb història, de Juli Capilla ( Sidillà, 2023)

6) A un tir de pedra: les més belles sendes de la Safor, de Òscar Martí i Calafat, David Gomar i Ibáñez, Vicent Cervera i Peiró. (Edicions del Bullent, 2023)

7) La oscuridad que habita en mí, de Joaquín Camps (Planeta, 2024)

8) En el nombre del poder, de Juanjo Braulio (Penguin Random House Grupo Editorial, 2023)

9) Esnob, de Elísabet Benavent (Penguin Random House, 2024)

10) Cómo no [tachado] escribí nuestra historia, de Elísabet Benavent (Suma de Letras, 2023)

Libros más prestados en castellano

1) Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega (Planeta, 2023)

2) Verdad o reto, de Camilla Läckberg (Planeta, 2023)

3) El hijo olvidado, de Mikel Santiago (Ediciones B, 2024)

4) El Infierno, de Carmen Mola (Planeta, 2023.)

5) La grieta del silencio, de Javier Castillo (Suma de letras, 2024)

6) Un animal salvaje de Joël Dicker (Alfaguara, 2024)

7) París despertaba tarde, de Máximo Huerta (Planeta, 2024)

8) Bajo tierra seca, de César Pérez Gellida (Destino, 2024)

9) El cuco de cristal, de Javier Castillo (Suma de Letras, 2023)

10) La rebelión de los buenos, de Roberto Santiago (Planeta, 2023)

Libros más prestados en valenciano

1) El silenci dels astronautes, de Laia Fàbregas (Edicions 62, 2023)

2) Nascuts del fang, de Víctor Labrado (Bromera, 2024)

3) Cuina de poble: receptes valencianes, de Chelo Peiró (Tívoli, 2023)

4) La terra i la paraula, de Juli Capilla (Edicions del Bullent, 2024)

5) Un cowboy crepuscular de Eduard Olesti (Edicions 62, 2023)

6) Tríptic de la terra, de Mercè Ibarz (Anagrama, 2020)

7) Vicent Andrés Estellés : la veu d'un poble, de Pau Alabajos (Sembra Llibres, 2024)

8) María la Jabalina, de Cristina Durán (Astiberri, 2023)

9) Coques valencianes: 100 receptes d'elaboracions salades amb farina, de Chelo Peiró (Tívoli, 2021)

10) El dit de Déu, de Raquel Ricart (Proa, 2022)

Los CD más prestados

1) Lest we forget, de Marilyn Manson (Interscope Records, 2004)

2) Oye mi canto, de Gloria Estefan (BMG, 2006)

3) Crazy love, de Michael Bublé (Reprise Records, 2009)

4) Flight 666, de Iron Maiden (EMI Records, 2009)

5) Todo Nino, de Nino Bravo (Universal Music Spain, 2003)

6) Una estrella en mi jardín, de Mari Trini (Emi, 2005)

7) Music of India, de Ravi Shankar (Not Now Music, 2013)

8) Me gustas mucho, de Rocío Dúrcal (BMG, 2005)

9) Higway to hell, de AC/DC (Atco Records, 1979)

10) Raval, de Zoo (Propaganda pel Fet!, 2017)

Las películas más prestadas

1) Oppenheimer, de Christopher Nolan (Universal Pictures, 2023)

2) Barbie, de Greta Gerwig (Warner Bros, 2023)

3) El maestro que prometió el mar, de Patricia Font (Divisa Home Vídeo, 2024)

4) Wonka, de Paul King (Warner, 2023)

5) Misterio en Venecia, de Kenneth Branagh (Divisa, 2023)

6) Indiana Jones y el dial del destino, de James Mangold (Divisa, 2023)

7) Perfect days, de Wim Wenders (Contracorriente Films, 2024)

8) As bestas, de Rodrigo Sorogoyen (A Contracorriente, 2023)

9) Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos (20th Century, 2024)

10) The Creator, de Gareth Edwards (Divisa Home Video, 2023)

Las series más prestadas

1) The last of us, de Craig Mazin (HBO, 2023)

2) The crown, de Peter Morgan (Sony Pictures Entertainment Iberia, 2017)

3) 30 monedas: el mal tiene un precio, d’Álex de la Iglesia (Warner Bros, 2023)

4) Twin Peaks. Edición definitiva, David Lynch (Paramount Home Entertainment, 2007)

5) La casa del dragón, de Ryan Condal (HBO, 2022)

6) Hierro, de Pepe Coira Nieto ( Divisa Home Video, 2021)

7) The Young Pope, de Paolo Sorrentino (Divisa, 2017)

8) The chosen, de Dallas Jenkins (Contracorriente, 2023)

9) Los Soprano, de Warner Home Video (Warner Bros, 2001

10) Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña (Divisa, 2020)