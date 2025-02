El CF Miramar se reencuentra con la victoria después de dos meses y medio

El CF Miramar vuelve a saborear un triunfo en la Lliga À Punt Valenta que no conseguía desde el 30 de noviembre del año pasado. El equipo de Marcos Torregrosa deja atrás una racha de cinco derrotas y dos empates, tras vencer por 1-0 al CF Fénix Moncada en el partido jugado en el Municipal El Molí.

Partido vital para el equipo miramarino que tenía muy claro que solo le valía la victoria. El juego se iniciaba con la voluntad por parte del equipo visitante de dominar el balón y buscar balones profundos por las bandas, cosa que conseguía en los primeros minutos, pero sin crear ocasiones claras de peligro. El equipo miramarino se defendía sin balón intentando cerrar espacios y no dejando correr a la espalda de la defensa, pero una vez recuperaba el esférico no encontraba claridad para saltar líneas ni tenía continuidad en el juego, ya que no había circulaciones rápidas de balón. A pesar de ello pudo adelantarse en el marcador en un par de jugadas aisladas, pero no se acertó en el remate final.

Ya en la segunda parte, el CF Miramar consiguió darle mas ritmo e intensidad al juego sin llegar a ser brillante ni dominantes en el juego, pero si en ocasiones. Tuvo opciones para adelantarse en el marcador, pero que no se tuvo la fortuna de acertar de cara a gol. A falta de diez minutos y en una transición rápida se conseguía filtrar un balón que Andrea definía a la perfección para poner el definitivo 1-0, que hacía que los tres puntos se quedaran en casa recompensando así las semanas previas que se venía haciendo un gran trabajo pero sin la recompensa fe la victoria.

Buen triunfo del CF Miramar que vuelve a ganar y refuerza la moral y alegría de cara al próximo partido. El próximo partido será contra el CF Intercity.