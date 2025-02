Premis literaris fallers 2025

Divendres passat, dia 14 de febrer, el saló d’actes del Museu Faller acollia l’acte solemne del lliurament dels premis literaris fallers d’enguany: El Premi de Poesia Joan Climent, el Premi de l’Ajuntament de Benirredrà al Millor Article de Llibret de Falla i el Premi de Càritas al Millor Article de Caràcter Social. El Premi del CEIC Alfons el Vell a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla es lliurarà el proper dia 1 de març després de l’entrega del Premi Lluis Català als llibrets de Gandia. Les falleres majors de Gandia, Ariadna Apio Benedicto i Maria Cremades Marí, presidien l’acte des de dalt de l’escenari, acompanyades pel president de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia, Francisco Martinez Chover, i pel regidor delegat de l’Ajuntament en les Falles, Adrià Vila Flores.

DANIEL MIRET, secretari general; ADRIÀ VILA, regidor; MARIA CREMADES i ARIADNA APIO, falleres majors i FRANCISCO MARTINEZ, president. / FdF de Gandia

Seien en llocs destacats l’alcaldessa de Benirredrà, Vicky Bordes Piquer, qui anava acompanyada per la tinenta d’alcaldia i regidora delegada en les Falles Claudia Braco; el vicepresident de l’Àrea de Cultura de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia i president de l’Associació Cultural Premi Iaraní, Pasqual Molina; la directora de Càritas Interparroquial de Gandia, Maite Boscà; l’expresident de la Federació de Falles Jesús Garcia Cànoves i els regidors de l’Ajuntament de Gandia, Miguel Àngel Picornell, Victor Soler, Elena Moncho i Mª Carmen Vidal.

Després que el secretari general de la Federació de Falles, Daniel Miret, donara la benvinguda als presents, que omplien el saló d’actes del Museu Faller, el primer dels guardons lliurats fou el Premi de Poesia Joan Climent. El jurat d’enguany estava format per Manela Faus, professora de valencià, i Jesús Garcia Cànoves, professor de valencià, per part de la Federació de Falles, i per Pasqual Molina, en representació de Foment d’AIC, sent el secretari del jurat el secretari general de la Federació de Falles, Daniel Miret. El vicepresident de la Societat de Foment d’AIC, l’entitat patrocinadora del premi, Pasqual Molina, fou convidat a pujar a l’escenari per a lliurar els guardons.

El secretari general de la Federació, Daniel Miret, després de nomenar els quatre poemes finalistes, va anunciar que el jurat havia decidit que el segon premi havia sigut atorgat a la poeta Julia Esteve Fuster pel seu poema “Meua”, publicat en el llibret de la Falla Plaça El·líptica. Aleshores, foren convidats a pujar a l’escenari els presidents de la Falla, Borja Llopis Garcia i Hugo Giménez Metola amb les reines de la Falla, Aïna Millet Ferrer i Uxue Sánchez Ferrá, per a rebre el xec de 250 euros per a la comissió, amb l’aplaudiment del públic assistent.

AMPARO CORTELL ESCRIVÀ. Premi de Poesia Joan Climent 2025 / Amparo M. Alandete

El Premi de Poesia Joan Climent d’enguany fou per a la poeta Amparo Cortell Escrivà, pel seu poema “Adobes les hores”, publicat en el llibret de la falla Plaça del Mercat, els presidents de la qual, Pablo Ramos Aparisi i Mauro Pérez Rovira, foren convidats a pujar a l’escenari junt amb les dues reines de la Falla, Gema Braco Moral i Mar Estruch Alfaro. La Falla va rebre el xec de 500 euros i la poeta guanyadora un de 150 euros i, a més a més, l’estàtua Joan Climent, símbol del guardó. Tot seguit, fou convidada a llegir el seu poema. En acabar, tots baixaren de l’escenari i el vicepresident de Foment d’AIC, s’apropà al faristol i va dir estes paraules: “Enhorabona a Amparo Cortell Escrivà, al poeta guanyadora de l’edició d’enguany. Senyora Cortell, ha de saber que hui inscriu el seu nom en el quadre d’honor del Premi Joan Climent, on ja estan esculpits els noms més considerats i guardonats de la poesia escrita en la nostra estimada llengua valenciana.[...] Enhorabona a les comissions de les falles de la Plaça del Mercat i de la Plaça El·líptica, en els llibrets de les quals estan els dos poemes guanyadors. [...] Gràcies a la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia per l’organització i a les comissions falleres les encoratge, el proper any, a retrobar-se en el camí que un dia traçà Joan Climent, el camí de millorar la poesia que es feia en les llibres de les Falles de Gandia”.

PASQUAL MOLINA. Vicepresident Àrea Cultura de Foment d’AIC de Gandia. / FdF de Gandia

El jurat del Premi al Millor Article de Llibret del 2025, atorgat per l’Ajuntament de Benirredrà, estava format per Juanjo Payá, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Gandia i Alberto Bou, director del Museu Faller, per part de la Federació de Falles i per Pasqual Ivars, en representació de l’Ajuntament de Benirredrà, sent-ne el secretari el secretari general de la Federació, Daniel Miret, qui, després de nomenar els 4 articles finalistes entre els 78 articles presentats, va dir que el jurat havia fet una menció especial per la seua qualitat literària a l’article “Llepolies”, d’Emili Morant publicat en el llibret de la Falla Sagrada Família ”Corea”. El segon premi, dotat amb 400 euros per a la falla finalista i 100 euros per a l’autor era “Homenatge a Llíber”, de Xavier Ródenas publicat en el llibret de la Falla Vilanova, recompenses que recolliren, els presidents, Alejandro Bañuls i Gonzalo Faus Escriva, i les reines de la falla, Carmela Camarena Salvador i Daniela Bañuls Contero. El primer premi, dotat amb 800 euros per a la falla guanyadora i 200 euros per a l’autor, fou per l’article “Els fartons i jo”, de Salvador Bolufer, publicat en el llibret de la Falla Sagrada Família “Corea”. Reberen el premi, de mans de l’alcaldessa Vicky Bordes, els presidents Facundo de Sanfélix i Alberto Gregori Llorens i les reines de la Falla, Aida Miñana Garcia i Gal.la Barberà Camarena.

SALVADOR BOLUFER, Premi Ajuntament de Benirredrà 2025 / Autors de les Aules

L’alcaldessa digué des del faristol: “Benirredrà és un poble que estima la cultura i que reivindica l’ús de la nostra llengua. En esta festa tan universal, quasi tot és efímer, però el Llibret, que cada comissió cuida fins el mínim detall, se salva cada any de les flames i es converteix en el record d’un any determinat. Eixa preocupació per la creació artística i literària feu que fa dèsset danys Benirredrà es convertira en patrocinador del guardó que premia el millor article de tots els llibrets de falla”.

VICKY BORDES, alcaldessa de Benirredrà / FdF de Gandia

S’estrenava en esta gala, el Premi Càritas al Millor Article de Caràcter Social publicat en un llibret de Falla. El jurat estava format per Nacho Grande Ballesteros, secretari autonòmic de Família i Serveis Socials de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda; Laura Gámez Robles, professora de Llengua i Literatura valencianes; Enrique Orihuel Iranzo, doctor en química i subdirector de Càritas Interparroquial de Gandia i Inma Rodríguez Calderón, regidora delegada de Benestar Social, Inclusió i Famílies de l’Ajuntament de Gandia, actuant com a secretari del jurat Daniel Miret, el secretari general de la Federació de Falles.

El jurat va decidir, per unanimitat que, entre els 10 articles que optaven al premi, el guanyador havia sigut “Un foc per a canviar el món”, de Maragda Baños, publicat en el llibret de la Falla Marques de Campo-Perú. La presidenta, Marina Farinós Savall, acompanyada per les reines de la Falla, Laura Ferrando Moratal i Ariadna Claudia Ferrer Miñana i la reina del Foc infantil, Manuela Calleja Ferrer, pujaren a l’escenari per a rebre el banderí acreditatiu del Premi i l’autora, Maragda Baños, rebria els 150 euros que tenia com a dotació econòmica el premi.

Banderí Premi Càritas Interparroquial de Gandia / Maite Boscà

La directora de Càritas Interparroquial de Gandia, Maite Boscà, mostrava la seua satisfacció en veure com la seua iniciativa de crear el premi havia sigut tan ben acollida per la Federació de Falles: “Per a nosaltres era un repte poder apropar-nos, com entitat local, al món faller i participar activament en la festa. [...] Donat que les falles són un reflex de la realitat que ens envolta, hem volgut llançar esta primera edició d’un premi solidari al millor article de caràcter social i estem ben contents de la resposta creativa i de la participació. [...] Enhorabona a la Falla premiada, serà un honor poder veure penjat el nostre banderí en el seu monument durant estes falles. [...] Felicite totes les falles pel vostre compromís social en benefici de les persones més desfavorides de la societat de Gandia”.

MAITE BOSCÀ. Directora Càritas Interparroquial Gandia / FdF de Gandia

La gala de lliurament dels Premis Literaris Fallers de 2025, acabaria amb la fotografia nomenada “de família”, amb tots els protagonistes que havien pujat dalt de l’escenari.