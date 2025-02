Vercher, Brisca i Jose (Ajuntament d'Oliva) tornen a guanyar i escalen posicions en la Lliga CaixaBank

El trinquet el Zurdo de Bellreguard va viure este diumenge una partida entre dos equips molt necessitats de punts en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí. L'equip d'Ian, Tonet IV i Marc Ortega (Genovés), juntament amb el de Vercher, Brisca i Jose (Oliva), compartien l'última plaça de la competició amb sis punts. Amb l'absència de Tonet IV, Marrahí va tornar a ocupar la posició de rest, deixant a Ian com mitger. L'equip d'Oliva va remuntar un 20-05 per a deixar als del Genovés com a cuers de la competició.

Un resultat que va sorprendre en l'inici i en el desenllaç. Després de la gran actuació de l'equip de Vercher fa uns dies a Sueca, ningú esperava que els del Genovés s'emportaren la partida amb tanta comoditat. Els blaus partien com a favorits i el marcador reflectia un 20-05. Quan la gent estava ja assimilant la sorpresa, els d'Oliva es van recompondre i li van pegar la volta al marcador.

Amb el 20-20, l'equip roig va tindre Val-15 per a tancar la victòria, però els de Brisca no anaven a donar-lo per perdut i van tornar a remuntar l'últim joc per a emportar-se els dos punts.

El trinquet de Císcar de Piles va viure divendres passat una doble jornada amb la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 i Pro2. L’enfrontament d'Iván, Lorja i Ricardet (Xàbia) contra l'equip de Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta) va acabar amb victòria per als de la Costanera per 25-15. Encara que als dos li queden cinc jornades per davant i res és definitiu, este resultat deixa a l’equip de Barxeta molt ben situat en tercera posició. Mentres que els d’Iván sumen un punt per a col·locar-es com a segons.

L'altra partida a Piles, corresponent a la Lliga CaixaBank Pro2, va tindre com a guanyadors a l'equip de Miquel i Alejandro (Llosa de Ranes) per 20-25 davant Ramón i Rafa (Gavarda-CPV Gavarda). També es va jugar al Genovés la partida de raspall Pro2 entre Boronat i Rosen (Canals) i Ximo i Terrades (Castelló de Rugat). Els de l’equip de Canal van guanyar per 25-15 als primers classificats, encara que els de Castelló de Rugat ja tenen els punts necessaris per a estar en semifinals. Estos resultats aviven més el passe a semifinals en una Lliga en la qual tots els equips mantenen vives les seues opcions a falta d’una jornada.

El trinquet d’Oliva acull este dimarts, 18 de febrer, a les 18.30 hores la partida de Lliga CaixaBank de raspall Pro1 entre els líders: Vicent, Canari i Ibiza (Xeraco), i el trio més en ratxa de la competició: Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta)