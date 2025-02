Gandia estén a tot l'any la programació de cinema en valencià

La regidora de Política lingüística, Esther Sapena, acompanyada de la Tècnica Superior de Promoció Lingüística i Cultural de la UPV, Josepa Costa, i pel vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de la Safor-Valldigna, Jordi Puig, han anunciat aquest matí una iniciativa que marca un abans i un després en la programació cultural de Gandia; el Cicle de Cinema en Valencià es converteix en una proposta anual.

Desprès d’una campanya completament exitosa durant 2024, amb ple absolut en totes les projeccions i havent complit enguany la majoria d’edat, de la mà de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià de l’Ajuntament, el Servei de Normalització Lingüística de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, la Universitat de València amb seu a Gandia, farà una passa més amb una programació estable de cinema en valencià gratuït a Gandia ciutat cada mes de l’any.

"Aquesta decisió respon a la necessitat i al ferm compromís de les quatre entitats per a continuar apostant per la normalització i la difusió del valencià en tots els àmbits, i molt especialment en l’audiovisual, un sector clau en la construcció de referents culturals per a les noves generacions. Durant anys, el Cicle de Cinema en Valencià ha estat un element fonamental de la programació de tardor-hivern, sempre amb una gran acollida per part del públic. Ara, fem un pas més i consolidem aquest projecte amb una periodicitat mensual”, ha explicat Sapena.

Així, cada mes, el Teatre Serrano acollirà una projecció en valencià, ampliant així les opcions per a gaudir del cinema en la nostra llengua “i reforçant la presència del valencià en un sector que, massa sovint, ha sigut relegat per la falta de suports institucionals i polítiques decidides a protegir-lo”.

Zoo, protagonista de la primera projecció

El cicle començarà aquest dijous 20 de febrer amb la projecció del documental “Sobreviure a l’incendi. Zoo”, que ja va omplir el Teatre Serrano en la seua estrena i que torna per donar el tret d’eixida a aquesta nova etapa del projecte.

Al març, el dijous 13 a les 19.00 h, serà el torn d’“Un bany propi”, una producció d’una sensibilitat exquisida que permetrà, a més, comptar amb un col·loqui amb l’autora, oferint així una experiència cinematogràfica més enriquidora i propera.

Costa, Sapena i Puig, durant la roda de premsa / Àlex Oltra

“Crec que és important que fem passos decisius, tot i que encara humils en el camí de normalització en un sector com el cinema que ha d'arribar a tanta gent. És una bona notícia que s'amplie aquesta campanya a tot l'any i la nostra voluntat és que els municipis se senten partíceps, que tota la ciutadania se senta partícip en campanyes com aquesta”, ha destacat Puig.

Des del Campus de Gandia de la UPV s’ha destacat “la importància que tant l'acadèmia, representada per la Universitat Politècnica i la Universitat de València i les institucions, com la Mancomunitat i l'Ajuntament, facen una passa endavant per la defensa del nostre tracte identitari, que és la llengua”.

Tot i no poder assistir-hi, la directora del Centre de Gandia de la UV, Carme Melo, ha recordat que la normalització lingüística va més enllà de l’aprenentatge i normativització de la nostra llengua. “El paper de les institucions, i com no de la Universitat de València, no pot ser altre que reforçar aquesta promoció del valencià i més en un moment en què es veu amenaçat. La cultura és una ferramenta fonamental per a normalitzar l’ús del valencià”.

Eina de resistència

Finalment, la regidora ha insistit en el fet que “no podem ignorar el moment que viu la nostra llengua. En un context en què s’intensifiquen els atacs i les polítiques de reducció de l’ús del valencià en espais públics i educatius, aquest cicle esdevé una eina de resistència cultural. No es tracta només de projectar pel·lícules, sinó de generar espais de trobada, de diàleg i de reafirmació de la nostra identitat lingüística i cultural. El valencià no és una llengua de segona, ni minoritària: és la llengua pròpia del nostre poble i ha de tindre el lloc que li correspon en la cultura, en l’ensenyament i en tots els àmbits de la vida quotidiana”.

Sapena ha convidat tota la ciutadania a sumar-se a aquest cicle, a omplir les sales i a demostrar que el cinema en valencià “no és només necessari, sinó també sol·licitat i estimat. Junts farem que aquesta iniciativa es consolide i que el valencià continue sent una llengua viva i present en tots els espais”, ha conclòs.