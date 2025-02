Peatonalització de l’eix Carmelites/Jesuïtes/Duc Alfons el Vell de Gandia

Els carrers Carmelites i Jesuïtes de Gandia es troben en la fase final de les seues obres de renovació urbana, amb l’objectiu inicial de prioritzar el trànsit per als vianants i millorar la qualitat ambiental del centre històric. No obstant això, la intenció de reobrir de nou al trànsit aquest eix que comunica directament amb el passeig de les Germanies planteja alguns dubtes sobre el compliment dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Gandia i la normativa estatal sobre Zones de Baixes Emissions (ZBE).

Segons la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (Llei 7/2021), totes les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a instaurar ZBE abans de 2025, amb la finalitat de reduir les emissions contaminants i fomentar una mobilitat més sostenible. Aquest mandat es reforça amb l’Ordre TMA/1080/2022, que estableix els criteris tècnics per a la implementació de les ZBE. El PMUS de Gandia ja recull aquesta obligació, apostant per una reducció progressiva del trànsit rodat en el centre urbà i a complir amb els objectius de qualitat de l’aire i mitigació del canvi climàtic.

La peatonalització total d’aquests vials, amb l’excepció dels residents i el transport públic, és una mesura clau per a avançar en el compliment d’aquestes normatives, ja que contribueix directament a la reducció d’emissions de gasos contaminants, tal com estableixen les directives europees i estatals.

A més, durant les obres, el tancament al trànsit ha demostrat que la dinàmica funcional del barri no s’ha vist afectada, sinó que s’ha reforçat l’activitat dels establiments locals i s’ha millorat la convivència veïnal. Així mateix, els pàrquings del Serpis i del Prado han mantingut el nombre d’usuaris, ja que disposen de diferents alternatives d’accés que garanteixen la seua operativitat sense necessitat de reobrir el trànsit a aquest eix.

És important destacar que a aquest eix viari es situen alguns punts estratègics per a la ciutat: La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, a la qual acudeixen diàriament centenars de persones a realitzar gestions administratives. La peatonalització proporciona un accés segur i còmode, afavorint l’ús de modes de transport no contaminants, com els desplaçaments a peu o en bicicleta.

D'altra banda, allà mateix està el Palau Ducal dels Borja, l’edifici patrimonial més important de Gandia, que rep milers de visites anuals i acull nombrosos actes institucionals. La consolidació d’una àrea per als vianants al seu entorn millora l’experiència turística i preserva el seu valor històric, d’acord amb els criteris de protecció del patrimoni cultural.

Finalment, els col·legis Carmelites i Borja Jesuïtes, que veurien millorada considerablement la seguretat al seu entorn escolar i disposarien d’un ambient molt més saludable per als seus alumnes.

La peatonalització d’aquesta zona comporta, a més, una sèrie de beneficis tècnics: Reducció d’Emissions Contaminants: Es disminueixen les emissions de NO₂ i partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), en línia amb els objectius de qualitat de l’aire establerts per la Directiva Europea 2008/50/CE; foment de la Mobilitat Activa i Sostenible: La creació d’espais per a vianants i ciclistes és una acció estratègica per a complir amb el PMUS de Gandia, que preveu augmentar el percentatge de desplaçaments no motoritzats; revitalització Econòmica i Social: La pacificació del trànsit impulsa el comerç local i promou l’ús d’espais públics per a activitats culturals i socials, augmentant l’atractiu turístic de la ciutat i la millora de la Qualitat Urbana: La reducció de la contaminació acústica i l’augment d’espais verds milloren la qualitat de vida, afavorint un model de ciutat més saludable i resilient.

Permetre de nou el trànsit rodat en aquesta àrea contravindria els objectius del PMUS i suposaria un incompliment de la normativa sobre ZBE, posant en risc les ajudes i subvencions europees vinculades a projectes de mobilitat sostenible i transició ecològica. No es tracta només d’una qüestió urbanística o de mobilitat; és una elecció política amb visió de futur. És apostar per una Gandia moderna, que complisca amb els compromisos ambientals i millore la qualitat de vida de la ciutadania.