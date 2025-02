Sentarse a la mesa

D«¿Quieres trabajar en la mafia? ¡Únete a la familia!» Este mensaje no es la publicidad de una de las mafias que operan en nuestro país. Es el anuncio de oferta de empleo de una cadena española de restaurantes que tiene por nombre «La mafia se sienta a la mesa». Aunque Italia es un país rico en historia y cultura, han elegido como marca lo peor del «bel paese»: la mafia. Probablemente no tienen ninguna relación con organizaciones criminales, pero banalizan y ofrecen una «imagen globalmente positiva» de organizaciones implicadas en tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, trata de personas y otros delitos, que recurren al asesinato, la violencia y la intimidación.

También en la Safor hay establecimientos que aluden a la Cosa Nostra o la mafia, sin pensar en lo ofensivo que resulta para las familias de víctimas como las de Barbate, donde dos guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha presuntamente de la Mocro Mafia, una organización holandesa de origen marroquí.

El libro de Giuseppe Ayala ‘Quien tiene miedo muere a diario’, recién publicado en España, es un testimonio personal del fiscal del maxi-proceso a la Cosa Nostra en 1987. Ayala formó parte del «pool» antimafia junto con los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, brutalmente asesinados en 1992 por orden del capo ‘Totó’ Riína. El título del libro proviene de una frase de Borsellino: «El que tiene miedo muere cada día, quien no tiene miedo muere sólo una vez».

Ayala no habla sólo del pasado sino también del presente. Aunque los asesinatos a jueces, políticos y policías ya no son tan frecuentes, las mafias tienen más poder, están más extendidas y utilizan medios más sofisticados. Ayala utiliza la metáfora de «la mafia sentándose a la mesa», y no para referirse a la cadena de restaurantes. Se pregunta si «estamos preparados para admitir que […] la mafia es una pieza estable y orgánica del sistema de poder de nuestro país y que directa o indirectamente se sienta a la mesa donde se toman las decisiones que le atañen». Sentarse a la mesa significa tener influencia en la política, la judicatura y la policía. «Al lado de la autoridad del Estado, existe un poder más incisivo y eficaz, que es el de la mafia. Una mafia que actúa, se mueve, se lucra, mata y juzga, a espaldas de los poderes públicos».

En la Unión Europea operan 821 redes criminales. Son organizaciones «ágiles, transnacionales y destructivas», que cooperan entre sí y actúan en todo tipo de actividades criminales. Buscan pasar desapercibidas, hacer creer que la mafia es algo de otra época y otros países. Se infiltran en negocios legales para disfrazar sus delitos y los utilizan para blanquear el dinero de sus actividades. En Italia se estima que las mafias controlan no menos de 5.000 restaurantes. ¿Cuántas empresas «legales» son controladas en España por el crimen organizado? El pasado octubre la policía intervino 13.000 kilos de cocaína en contenedores de plátanos de Ecuador, importados por una «respetable» empresa de frutas del municipio alicantino de El Campello.

El informe de Europol de 2024 sitúa a nuestro país en el ojo del huracán del crimen organizado. Somos el primer productor de cannabis de Europa, con un incremento muy notable de la concentración del componente psicoactivo (THC), gracias a modificaciones genéticas. El puerto de Valencia es el tercero en tráfico de cocaína de Europa, por detrás de Amberes y Rotterdam.

No se conoce con exactitud en cuántas «mesas» se sientan las mafias en España. Rosa Ana Morán, jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, señalaba hace poco el problema de la «corrupción de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o incluso de entes privados, como los estibadores de los puertos». Hay instruidas tres causas recientes: la del Policía Nacional de la UDEF, un guardia civil en Valencia y otros guardias civiles en Ceuta. ¿Son la punta del iceberg? ¿Hasta qué «mesas» llegan las mafias?

En cualquier caso, la lacra del crimen organizado tiene solución. Bastaría con que el Estado no desviara la mirada y dotara adecuadamente de medios materiales y humanos a los cuerpos de seguridad y a la judicatura.

Es preferible sentarse a la mesa frente a un buen plato de «risotto alla milanese», que frente a un funesto mafioso.