Quique Llopis: "Ante todo quiero ser campeón de España, pero si encima bato el récord nacional mejor"

Quique Llopis es uno de los atletas españoles del momento. El atleta que entrena Toni Puig se pelea ya con los mejores vallistas del mundo y en el Gran Premio de Valencia, a nivel del mar, fue capaz de quedarse a solo dos centésimas del récord de España en pista cubierta (7.48) que comparte con Orlando Ortega.

El de Bellreguard seguro que atacará de nuevo la plusmarca nacional este fin de semana en el Campeonato de España Absoluto en Madrid en una pista más favorable, por encima de los 600 metros de altitud, y con contrincantes como Abel Jordán (7.59 este invierno), Daniel Cisneros y Asier Martínez, pese a que el navarro, campeón de Europa en 2022, aún no ha bajado de 7.60.

El subcampeón de Europa y finalista olímpico ya tiene la mínima para el Europeo de Apeldoorn, que se disputa del 6 al 9 de marzo.

Llopis destaca que, en esta primera parte de la temporada invernal, "he corrido en marcas de 7,50, lo cual es muy positivo porque indica que puedo mejorar. Me encuentro bien a nivel físico, no he tenido ni tengo molestias y hasta ahora todo ha ido bien. Solo quiero que siga así".

De cara al campeonato nacional, "veo que las vallas tienen un nivel altísimo en España. Ha subido en los últimos años y eso me obliga a apretar y a exigirme lo mejor de mi mismo".

El deportista del Team Adidas asume el favoritismo: "si, es así, pero al final hay que correr y demostrarlo sobre el tartán. Tengo que dar lo máximo de mí y si no gano al menos darme por satisfecho porque lo he intentado. Si me ganan mis rivales, les felicitaré".

El saforense coincide con Toni Puig en que este fin de semana puede el récord de España: "sí, yo pienso lo mismo. Tras correr en 7,50 creo que a la mínima que me salga una buena carrera puedo establecer una nueva plusmarca nacional".

De todas formas, añade Llopis, "primero me gustaría ganar el título, que creo que en un campeonato es lo más importante y, si bato el récord, pues mejor todavía. También te digo que no es algo que me obsesione".

Llopis tiene su primera cita competitiva a las 17.30 horas del sábado día 22 en las series clasificatorias. El domingo 23 están previstas las semifinales a las 11.30 horas y la final es a las 13.50 horas, última prueba del campeonato.