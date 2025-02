Ròtova busseja en els seus orígens en el Porrat de Sant Macià d’enguany

Ròtova celebra el Porrat de Sant Macià que organitza l’Ajuntament des de divendres dia 21 fins al diumenge 23 de febrer en una edició en què s’endinsa en les seues arrels. El denominat «porrat de l’interior» busseja en uns orígens que se situen al voltant del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a finals del segle XVI, coincidint amb la visita de Felip II al monestir.

La mateixa obertura, que tindrà lloc dissabte 22 a les 11 hores, consistirà en una representació sobre «Els orígens del porrat», al Palau Comtal i la Plaça Major.

El regidor de Festes i Joventut de Ròtova, Héctor Alcalde, destaca que «la programació és ampla i diversa i tindrà lloc en tres punts diferents: la Plaça Major, la Carpa i l’Espai Gastronòmic.

Antònia Paredes, regidora de Cultura, explica que el «Porrat menut» ofereix al llarg de tot el cap de setmana tallers i actuacions i un espai infantil a la Plaça Major.

El porrat s’articula entorn de nou espais definits: el mercat tradicional, situat als carrer Major fins a l’Ave Maria, Comtes de Ròtova, el carrer Joan XXIII i l’Abadia; la Plaça Major amb l’Espai Gastronòmic, el d’Associacions i l’Espai Infantil, com a espai segur i d’oci per a les xiquetes i xiquets; la Fira Agroalimentària, Artesana i Turística, situada als carrers Comtes de Ròtova, Lluís Vives i l’aparcament de les Escoles Velles, que presentarà com a principal novetat el I Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2025; la Mostra de comerç i cuina tradicional, al carrer Sant Josep; la Fira d’atraccions; la Carpa, situada a l’Avinguda del Camí Reial, on tindran lloc les actuacions musicals; i l’Espai de Llibres, al pati del Palau Comtal.

El porrat esdevé una cita habitual que reuneix cada any la gent de les comarques de la Safor i veïnes; forma part de la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat de la Safor i està considerat Festa d’Interés Turístic Local.

El disseny del cartell de 2025, amb una imatge renovada, ha anat a càrrec de Sergi Mendoza; l’obra proposa un caràcter dinàmic, per presentar els diferents espais i opcions que podrà triar el públic.

Una actuació a la plaça Major / Ajuntament de Ròtova

Coques de Dacsa

El Porrat de Sant Macià torna a ser un aparador per promocionar un dels plats típics per excel·lència de Ròtova: les coques de dacsa. Com a novetat, dissabte, a partir de les 12 hores, la Fira Agroalimentària, artesana i turística acollirà el I Concurs Popular de Coques de Dacsa. Col·laboren NT Gas, Coques Susana i l’associació Fideuà de Gandia.

A més, un any més, els bars i forns del municipi, a banda de les parades de festers de l’Espai Gastronòmic, lluiran el distintiu «Ací tastaràs coques de dacsa». Ròtova forma part de l’Exquisit Mediterrani, un distintiu de Turisme Comunitat Valenciana, per promocionar el turisme gastronòmic.

Actuacions

El Porrat de Sant Macià de 2025 també presenta un ventall divers d’actuacions per tal de poder oferir propostes a tots els públics. Des de la música tradicional de Titana i la Rondalla Agredolç fins a l’actuació de l’orquestra La Pato. Les dos primeres seran els plats forts del diumenge, a la plaça Major.

La Carpa acollirà les actuacions de les nits de divendres, amb la discomòbil de DJ Obix i DJ DecTomas, i dissabte, amb l’orquestra La Pato. Enguany, un tercer escenari dinamitzarà l’Espai gastronòmic de la Plaça Major, on les associacions locals oferiran tapes i menjars. Per allà passaran Dj Anto i Herbero, el divendres; i Jotajaybers, el dissabte.

A més, el preludi del tancament del porrat consistirà en una cercavila de cabuts i gegants, a càrrec del Grup de Danses Raval i Vila i Colla Sarabanda.

Una representació teatral al Convent de Sant Jeroni / Ajuntament de Ròtova

Patrimoni

El Porrat de Sant Macià de Ròtova de 2025 compta amb el cicle «Obrim el patrimoni», que permetrà viure els espais patrimonials amb diferències experiències culinàries i recreacions: el Centre d’Interpretació de la Pansa, la Vil·la Romana de la Sort, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba o el Palau seran, al costat del Cine, espais protagonistes.

El Palau Comtal obri les portes amb la visita teatralitzada de la mà del personatge de Damiata de Cabrera. Va ser senyora del lloc de Ròtova amb els seus germans Jaume i Pere a finals del segle XV. Foren els Cabrera els responsables de mantenir i adequar el palau que els Fluvià havien construït alguns anys abans. Després de segles tancat, el palau de Ròtova tornarà a obrir les portes amb motiu del porrat de Sant Macià i, per a fer-ho, ningú millor que la mateixa Damiata Cabrera.

La programació sencera es pot consultar a la pàgina www.rotova.es/va/seccion/porrat.