Duel pel lideratge en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení

El Trinquet d'Ontinyent acull a les 10 hores d'este diumenge, 23 de febrer, la partida que pot decidir el lideratge de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení.

S'enfronten les primeres classificades Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament Rafelbunyol) contra les segones Ana, Júlia, de Tavernes de la Valldigna i Natàlia (Ajuntament de Pedreguer-Rolser) només separades per 1 punt a favor de les primeres.

En el primer duel entre els dos trios dins de la lligueta de la primera fase va guanyar el de Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament Rafelbunyol) per 25-20.

En qualsevol cas, tots dos equips són els favorits en este campionat, no tindran problemes per accedir a les semifinals i, fins i tot, no seria d'estranyar que foren les finalistes.

Després de l'encontre d'Ontinyent, als dos equips esmentats només es restaran dos partides.