Toni Puig ve factible que Quique Llopis bata el récord de España de los 60 vallas

"Si hace 7,50 en Valencia a nivel del mar y veo cómo está día a día, no es ninguna barbaridad pensar que puede mejorar los 7,48 el récord de España en Madrid, donde se corre a más altitud". Son palabras del entrenador gandiense, Toni Puig, en referencia al atleta que prepara, Quique Llopis, horas antes de la disputa del Nacional absoluto de atletismo en Madrid.

Pero, advierte Puig, "las pruebas de vallas son como son y tiene que salir la carrera buena con una salida perfecta para ganar y encima con mejora de marca".

Añade Puig, "tenemos casi la obligación de batir esa plusmarca nacional para ser competitivos, tal y como está subiendo el nivel de las vallas en el ámbito europeo y mundial".

Por tanto se reúnen todas las condiciones para asaltar ese récord nacional. Dicho todo esto, insiste el entrenador de Quique Llopis, "¿batirá o no el récord?. No lo sé porque la bola de cristal no la tengo".