Yolanda Pastor: "Estamos sentando las bases de la transformación y, poco a poco, habrá resultados"

¿Por qué era importante que Oliva acogiera la gala empresarial este año?

Acoger una gala empresarial como la de FAES siempre es un honor para el municipio, más aun en el año del 25 aniversario de la entidad. Es una forma de expresar que la ciudad y su Ayuntamiento reconocen la labor de los autónomos y empresarios y la administración municipal tiende una mano de colaboración para avanzar en iniciativas que consoliden el progreso económico de la ciudad y, con ello, el bienestar de su gente. Aprovecho esta ocasión para, nuevamente, felicitar a todos los premiados y agradecer a los miembros de ACCO su interés y esfuerzo para que Oliva acogiera con éxito la gala.

La liberalización de la AP7 y la construcción del enlace sur son, sin duda, dos aspectos que pueden impulsar a las empresas de Oliva. ¿Es el tren el proyecto que falta para apuntalar ese impulso?

La liberalización de la AP-7 y el enlace Sur han permitido sacar a Oliva de la gran anormalidad que suponía que una ciudad de casi 26.000 habitantes soportara el paso de 10.000 vehículos diarios por la carretera nacional que cruza la ciudad. Era una situación absolutamente desfasada, con un impacto social y medioambiental enorme; un rio de asfalto que agostaba la ciudad. Pero para prepararnos para el futuro, y no mantener a Oliva en una situación desencajada con el ritmo de los tiempos, es fundamental la conexión ferroviaria. Un transporte sostenible, vertebrador, que une territorios y personas, y que permite aparcar la dependencia del vehículo particular. Oliva quiere coger el futuro con fuerza.

En estos meses han logrado récord de proyectos en licitación. ¿Va a ser más fluida a partir de ahora la gestión o sigue el atasco?

Lograr un récord de licitaciones es sinónimo de fluidez en la gestión. Todo ello es fruto de mucha coordinación y mucha intensidad de trabajo. Evidentemente hay mucho margen de mejora. Oliva partía de una situación muy, muy preocupante. Hay muchísimas cosas que mejorar. Siempre hemos dicho que esto no se arregla en 1 año, ni en 4. Lo fundamental es empezar a sentar las bases generadoras de la transformación, y poco a poco se irán produciendo resultados. Todos queremos recoger frutos, y pronto. La gente del campo sabe perfectamente que para tener buena cosecha han sido necesarios años de preparación y cuidado de la tierra y las plantaciones. Esto es parecido: oxigenar la tierra, sanear los árboles y los frutos se darán por añadidura. Este es nuestro empeño: que nuestro esfuerzo diario sirva para acercarnos al objetivo.

Se aprecia una brecha enorme entre su gobierno y los partidos de la oposición. ¿Será posible en algún momento de legislatura llegar a acuerdos o, al menos, rebajar el tono?

Vivimos los tiempos del show mediático en redes, y se transmite una imagen muy polarizada, signo también de los tiempos. La relación de las personas que forman el gobierno con las que forman la oposición es una relación, en términos generales, educada, amable y de respeto. Si se observan los acuerdos plenarios a lo largo de la legislatura, hay muchos más acuerdos por unanimidad que puntos conflictivos, pero claro, lo conflictivo se magnifica más. Cierto es que determinadas personas, eso sí, tienen comportamientos que yo, personalmente, no puedo compartir. Hay quien cree que armar bulla constantemente y dar que hablar en redes es la forma de hacer política. No se si efectivamente eso da notoriedad, lo que si se es que ello en nada contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos, la respetabilidad de la institución y la calidad de la democracia local. Es una situación muy preocupante, porque reina la desinformación y el descrédito hacia los políticos en general. Esta situación merece una reflexión sosegada por parte de todos, cada uno en su fuero interno y en común.

¿De verdad era tan urgente aprobar los presupuestos en ese pleno del 5 de diciembre sin poder esperar unos días mas?

Aprobar los presupuestos pronto ayuda mucho a la gestión municipal. Ayuda a comenzar el ejercicio presupuestario con las cuentas ordenadas. Si hay orden económico, la gestión diaria adquiere una cadencia muy beneficiosa para el funcionamiento de la organización. Eso bien lo saben quienes su objetivo es politiquero y creen que entorpecer la labor del gobierno genera prejuicio político para unos y beneficio para otros. Si uno pone el foco en la gestión de la administración, a todas luces empezar el año con el presupuesto aprobado es un éxito de todos.

Todos los grupos han negado que existiera el acuerdo como decía el concejal Mario Vidal. ¿Dónde surge esa discrepancia?

Un pacto por escrito y firmado ante notario es evidente que no existe. Había un avenencia política, de que imprimir agilidad a la tramitación de los presupuestos era justo y beneficioso para el Ayuntamiento. Insisto, los mismos que ahora impugnan los presupuestos por utilizar un procedimiento urgente, lo utilizaron en su momento también, y nadie lo impugnó. Había una suerte de cortesía parlamentaria propia de quienes anteponen los intereses de la ciudad a su rédito político. A la vista está que de estas buenas prácticas se ha descolgado sólo un grupo, el PSOE. Al final, ¿qué han obtenido de todo esto?

¿Ya están solucionados los problemas con su socio de Gobierno UCIN?

CComo bien has dicho, problema que no conflicto, tomando la distinción del filósofo Juan Antonio Marina. Un conflicto sería una situación de enfrentamiento sin ánimo de poner solución. Problematizar un conflicto es tornarlo resoluble. Gobernar es difícil y se vive constantemente en una atmósfera de velocidad, presión, intensidad. Es normal que surjan discrepancias. Y todo es proceso nos ha servido para mejorar, para conocernos mejor, para poner en común las diferencias y conectarnos más. Una relación con el tiempo, poniendo los objetivos y las ilusiones siempre en el centro. Así, en los problemas, se debe desacelerar el ritmo, parar, escuchar atentamente y compartir. Creo que no debemos dar carácter de anormalidad a estas situaciones, sino abrazarlas para seguir creciendo juntos.

¿Cuáles son las claves de su gestión para la segunda mitad de la legislatura?

Lo comento muchas veces. Tuvimos un inicio de legislatura, los primeros seis meses, de tener que desbloquear muchas obras atascadas. Resueltos estos primeros escollos, llegó el momento de la gestión más gris: preparar, organizar, priorizar, impulsar. Así ha sido principalmente el 2024: gestión, trabajo, papeles. En este 2025 vamos a empezar a ver la eclosión de lo que se ha ido horneando este tiempo. Estamos triangulando sobre tres dimensiones: La resolución de grandes problemas históricos (urbanizaciones por acabar), las inversiones con perspectiva de futuro (finalización de edificios municipales, como las nuevas oficinas de Hort de Palau; Centro Olivense, Edificants, Ivaces en polígonos, etc.) y la actuación sobre reparaciones imprescindibles (goteras pabellón municipal, reparaciones en paseo, etc.) y una actuación muy importante que está en preparación como es un gran estudio, una suerte de plan director para la reparación de aceras de todo el municipio: un plan para que en los próximos años, priorizando de más a menos urgente, se puedan ir saneando las aceras de la ciudad. La clave fundamental es mantener el ritmo de la gestión y conseguir resultados.