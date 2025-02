El Sí al Valencià

La historia es nuestra, la hacen los pueblos. Nuestro pueblo, el pueblo valenciano, habla una lengua dulce y bonita, como todas las lenguas del mundo. Se llama VALENCIÀ.

Pronto se hará un referéndum en las escuelas e institutos para decidir si se reduce a un uso anecdótico o si continúa siendo una lengua importante y principal en la enseñanza. Motivos para votar por el SI al VALENCIÀ hay muchos; asegura una mejor integración social, unos resultados académicos mejores, una mayor posibilidad de encontrar trabajo…todos ellos y más los encontrareis explicados con datos en la página web: https://familiespelvalencia.org . Nosotras vamos a apelar al voto del SI al VALENCIÀ con el argumento del sentido común y el amor.

Nunca se debería prohibir, perseguir, ni eliminar a nadie y tampoco a ninguna lengua. Nuestra lengua, la de las valencianas, es el VALENCIÀ. Ha sido perseguida por todos los poderosos. Hace cientos de años que les ha molestado a todos los gobernantes distanciados de las clases populares. A los ricos y a los oligarcas les ha molestado siempre la lengua que habla el pueblo, aquí y en todo el mundo, en África, Asia y en América. Igual el mapudungun o el quechua que hablan en Sudamérica como el amazic que hablan los berbers del norte de África o el wu del sur de China. En Gandia el VALENCIÀ estaba prohibido hasta hace apenas 50 años. Y desde mediados del siglo XVI empezó a ser, primero mal visto por las clases dirigentes, y posteriormente prohibido y perseguido. Muchas veces de forma violenta, otras con todo tipo de presiones. Han matado personas por defenderla. Durante todos estos siglos, han avergonzado públicamente, torturado y encarcelado a cientos de persones por protegerla y hablarla. Pero pese a todo, nunca han podido acabar con ella. El VALENCIÀ ha sobrevivido gracias a la lucha de cientos de personas durante más de 400 años. Es una historia triste y a su vez preciosa. Una historia de valor y de dignidad. Con la llegada de la democracia, las valencianas que la heredamos de nuestras madres o las que no lo hablaban pero que fueron conscientes de esta lucha, nos organizamos para poder asegurar su supervivencia. Conseguimos leyes y gobernantes que la defendieran. Pero incluso en estos años de democracia, el VALENCIÀ no ha dejado de recibir ataques. Lamentablemente no todos los políticos la quieren y ni la defienden. Debería de haber consenso entre todas para cuidar algo tan bonito como la lengua materna, una lengua milenaria. Pero no lo hay y cada cierto tiempo, la derecha política trata de amordazarla, de taparla, de pisarla y intentan que no se hable o que se hable lo mínimo. Y en esas estamos.

Volvemos de nuevo a tener que defender algo tan básico como nuestra lengua, el VALENCIÀ. Este gobierno de derechas ha aprobado una norma que quiere reducir la presencia de nuestra lengua en los coles e institutos. Con esta ley se quiere reducir al mínimo su presencia y uso en la enseñanza. No la pueden eliminar del todo porque la constitución española lo prohíbe, pero si la pueden reducir a su mínima expresión. Cuando se hace algo tan malo en una democracia, lo que se suele hacer es camuflarlo, disimularlo. Y la forma que este gobierno de derechas ha escogido para disimular este ataque contra la lengua, ha sido una consulta (votación). Por eso te pedimos un SI al VALENCIÀ. Muchas de vosotras acabáis de llegar a Gandia y no entenderéis nada o poco todavía. Otras lleváis años aquí y conocéis incluso habláis VALENCIÀ. Os pedimos como AFA y como migrantes, que votéis un SI por el VALENCIÀ. Seguro que estáis orgullosas del quechua, del amazic o del wu y os gusta oírlo y saber que lo sigue hablando gente, que no se perderá nunca. El VALENCIÀ no es diferente a todos ellos.

Nosaltres les valencianes, volem que tant qui arriba buscant una nova vida i fugint de la pena, com les nostres filles i fills, coneguen i estimen la llengua que van parlar les nostres iaies. No permetrem ni un pas enrere en la defensa de la nostra llengua, ni per agafar impuls. Vota Sí al valencià.