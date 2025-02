"Toda una vida socialista"

El PSPV-PSOE de Gandia ha celebrado la tercera edición de ‘Tota una vida socialista’, un acto para homenajear a veteranos militantes y para recibir la incorporación al partido de nuevos afiliados. El acto ha llenado el salón de actos de la Casa del Poble, la sede del PSPV gandiense, situada en la calle del Abat Solà.

En ese acto quien fuera alcaldesa de Gandia entre los años 1991 y 2003, Pepa Frau, recibió el homenaje, junto a los veteranos Paco Sancho Nadal y Pepe Romero Faus, nacidos en el año 1950. A los tres se los hizo entrega de unos detalles conmemorativos con los símbolos socialistas del puño y la rosa, así como los correspondientes diplomas acreditativos que contienen un carné alegórico de militante y la insignia del partido.

Según ha informado el PSPV de Gandia en una nota de prensa, el acto también sirvió para dar la bienvenida oficial a los 31 nuevos afiliados y afiliadas al PSPV-PSOE de Gandia, que son Juan Blay Muñoz, Juan José Climent Nácher, Maribel Codina Tomás, Mireia Estruch Oltra, María Teresa Fabra Soto, María Fernández Pérez, Jesús Fernández Sanchis, Sergio Gálvez García, Miguel Ángel García Moreno, Feli González Carpio, Miguel Guerola Cháfer, Deepa Subashinie Mahagamage Wickramasinghe, Francisco José Martí Giner, Mari Carmen Mena Ardid, Antoni Mestre Gascón, Elena Moncho Palacio, Ana María Moncho Sanchis, Óscar Morant Martínez, Jesús Naveiro Murgui, Ángel Enrique Olaso Mahiques, María Purificación Oltra García, Rafael Pedrós Pérez, Mari Carmen Penadés Franco, Laura Peña Payán, María Teresa Reig Bataller, Rosa María Romaguera Escolano, Jesús Sánchez Alemán, Mari Carmen Sarrió Pascual, Balbina Sendra Alcina, Iñaki Alberto Sola Gil y Patricia Tío Enguix.

El secretario general del PSPV-PSOE de Gandia y alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, ha cerrado el acto dirigiendo unas palabras a los asistentes, recalcando que “las sociedades y los partidos políticos son un pacto entre generaciones. Tan importante es la fuerza de las personas más jóvenes, como el impulso de aquellas personas con experiencia y veteranía. Y ese pacto entre generaciones es una alianza para continuar haciendo bien las cosas”.

Una imagen del acto de homenaje a los históricos militantes socialistas de Gandia. / Natxo Francés

Prieto indicó que “las generaciones que vinieron antes de las nuestras son imprescindibles para saber dónde estamos y hacia donde queremos continuar. Precisamente, gracias al trabajo de las personas que vinieron antes que nosotros, hoy podemos ser lo que somos y podemos seguir con el modelo de derechos y libertades que nos permite abrirnos a la sociedad y a las ciudades, y seguir trabajando por nuestros ciudadanos”.

Al mismo tiempo, el secretario general de los socialistas de Gandia reivindicó lo colectivo frente al individualismo. “Nuestra ciudad ha sabido cultivar lo colectivo, ese es su éxito. Y todo esto se ha sabido trazar entre generaciones. Esos valores y esas certezas son la garantía de la respuesta frente al ruido que tenemos ahora en el mundo, que tiene muy pocos escrúpulos y mucho dinero”, aseveró.

Prieto también señaló que “los socialistas no podemos ser pesimistas, porque las mejores cosas siempre están por venir y las recetas las tenemos los que gobernamos. Nuestro partido está para resolver los problemas de los ciudadanos y para tender puentes. Y, desde nuestros valores, sabemos gobernar para todos. Desde nuestros principios estamos construyendo un modelo de ciudad amable en el que todos se pueden sentir cómodos lejos del ruido y la crispación”.

El líder del PSPV-PSOE de Gandia finalizó destacando que “la familia socialista gandiense está en estos momentos en plena forma con la fuerza y con el impulso de muchas personas que, afortunadamente, cada día más se suman a nuestro proyecto. Hoy, mostramos orgullo de lo que somos y representamos, y nos reflejamos en el ejemplo, trayectoria y el compromiso cívico de personas como Pepa Frau, Paco Sancho, Pepe Romero y tantas otras”.

Por su parte, Pepa Frau señaló que “a pesar de que sé que no es vuestra intención, no me vais a jubilar porque una persona nace socialista y sigue siendo socialista toda la vida, y yo seguiré hasta el final”, lanzando un mensaje dirigido a la juventud en el sentido que “espero que la gente joven coja con honestidad y fuerza el testigo, ya que los derechos conseguidos hasta ahora entre todos los podemos perder. Tan solo tenemos que mirar cómo está el mundo y el péndulo hacia donde va. Por ello, somos los socialistas, como representantes de uno de los partidos más importantes de la sociedad, los que podemos conseguir que esto no pase”.

Frau también puso de manifiesto que “en la vida tenemos muchas sombras y algunas luces. Personalmente, por suerte, he tenido muchas luces. Muchas me las ha dado el PSPV-PSOE de Gandia, pero otras me las ha dado mi familia. Cuando una persona camina sola, puede ir más rápido. Pero cuando una persona camina acompañada, va mucho más lejos. Y siempre iré acompañada de todos vosotros”.