Ròtova celebra el porrat de Sant Macià basat en les pròpies arrels a pesar de la pluja

A pesar que la pluja es feu present en diverses ocasions, Ròtova celebrà el Porrat de Sant Macià del 21 al 23 de febrer, en una edició en què s’endinsa en les arrels de la festivitat. El denominat «porrat de l’interior» bussejà en uns orígens que se situen al voltant del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a finals del s. XVI, coincidint amb la visita de Felip II al monestir. La programació i els espais visitables en remeteren a aquesta fita: la representació de l’obertura sobre els orígens del porrat i la visita teatralitzada al palau comtal van suscitar molt d’interés. «Hem madurat un projecte de porrat que esperem que s’assente els propers anys», ha explicat el regidor de Festes, Héctor Alcalde.

Alcalde ha apuntat, a més, que les actuacions han tingut una bona acollida, i en va destacar des de la de Titana, que es traslladà a la Carpa per la pluja, o la de la Rondalla Agredolç o La Pato, fins a la de La Rotovense Musical.

Primer Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2025

Per altra banda, es va celebrar la Fira Agroalimentària, Artesana i Turística que, el dissabte, acollí el primer Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2025, on va resultar guanyadora la rotovina Teresa Peiró. Hi han col·laborat NT Gas, Coques Susana i l’associació Fideuà de Gandia. La promoció d’este plat típic es va estendre a les parades de l’Espai gastronòmic i als bars i restaurants del municipi, i va incloure tallers i exhibicions per a totes les franges d’edats.

Participants en el Concurs de Coques / Juan Peiró