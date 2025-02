Gandia estudia las zonas en que comercios y oficinas se puedan convertir en viviendas

El Ayuntamiento de Gandia está utimando un mapa detallado de la ciudad que permitirá conocer aquellas zonas, calles o tramos en los que un inmueble de uso comercial o de oficinas se pueda reconvertir para uso residencial. Eso necesariamente obliga a que consiga la cédula de habitabilidad.

El estudio que el departamento de Urbanismo inició hace meses está dirigido a incrementar, en la medida que sea posible, el parque de vivienda disponible en Gandia, dada la escasísima oferta existente y el encarecimiento del precio de venta y de alquiler.

Según señala el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, y la delegada de Urbanismo, Maite Alonso, se trata de una medida que deberá estudiarse con mucho detalle. En primer lugar, no se trata de menoscabar la potencia comercial de Gandia, una característica que viene de décadas y que ha fomentado y fomenta su desarrollo y enriquece su economía. Y, en segundo lugar, el consistorio adoptará todas las precauciones para evitar que la conversión de antiguos comercios u oficinas en espacios residenciales no acabe fomentando la infravivienda, con espacios con poca ventilación, deficientes accesos, insalubres o situados en áreas inundables. Así, el propósito es que en todos los casos el inmueble que se autorice a transformarse en vivienda cumpla la ley y los códigos de habitabilidad para que no suponga una degradación de la estructura urbana o punto generador de conflictos.

El ayuntamiento todavía no dispone de un número ni siquiera aproximado de los comercios susceptibles de reconvertirse en vivienda. Sí se sabe que existen numerosos espacios excluidos, como el centro histórico de la ciudad, auténtico escaparate del comercio local, o viales de la tipología como la avenida de la República Argentina, la plaza del Prado o el mismísimo paseo de les Germanies.

Sí se podrán cambiar a usos residenciales plantas bajas hasta ahora comerciales en núcleos históricos como los de Beniopa, Benipeixcar, el Grau o el Raval, donde se aprecia la existencia de muchos inmuebles que en su día fueron comercios y están cerrados.

Moción al pleno del viernes

El avance de este proyecto de modificación de usos de inmuebles en Gandia ha sido revelado por el Partido Popular, que preguntó en la pasada comisión de Urbanismo y en la que recibió la respuesta de que, en breve, previsiblemente antes del verano, se dispondrá de la zonificación detallada, es decir, aquellas calles en las que, siempre que cumplan con las normas de habitabilidad, los propietarios podrán realizar el cambio y construir o habilitar viviendas.

En ese sentido, el PP ya ha avanzado que está a favor de la medida porque, además, ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de este viernes en la que solicita que se agilice ese proceso, garantizando siempre los estándares de habitabilidad, aspecto en el que coincide con el Gobierno local.

Un plan que también otorga garantías jurídicas

Transformar un local comercial en vivienda no es legal si la normativa urbanística del municipio en el que se realiza no lo contempla. Pero, como se ha podido constatar en muchos casos y en numerosas localidades, hay promotores y propietarios que vulneran las normas y llevan a cabo por su cuenta esa reforma. Esta situación lleva a muchas personas a adquirir o alquilar locales para vivir que, en realidad, no son aptas para ello, lo que deriva en problemas a futuro y en una indefensión jurídica. El boom de los pisos turísticos también está contribuyendo a esa «trampa», dado que los usuarios, especialmente si son jóvenes, no buscan tanto el confort como un lugar donde pasar unos días.

Lo que el Ayuntamiento de Gandia hará también ofrecerá garantías jurídicas a los propietarios, dado que uno de los objetivos es clarificar en cada momento si lo que se está comprando es un local legalmente calificado como vivienda.

