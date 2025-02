Las fallas de Tavernes renuncian a la ayuda de la Generalitat por la dana al no considerarse afectadas

Las comisiones falleras de Tavernes de la Valldigna ya demostraron su solidaridad durante los días y semanas posteriores a la dana que afectó a muchos municipios de las comarcas de l’Horta Sud, la Ribera y la Hoya de Buñol, cuando abrieron las puertas de sus casales para la recogida de enseres de primera necesidad que después los propios falleros y falleras se apañaron para poder enviar a las zonas afectadas. por sus propios medios.

Ahora, además, también ha aflorado su honestidad. Las fallas valleras han rechazado beneficiarse de las ayudas que la Generalitat destinará a las comisiones de los municipios afectados por la barrancada del 29 de octubre para que puedan celebrar las fiestas.

Se trata, según anunciaba el Consell, de un ingreso directo de hasta 12.000 euros por comisión, cuyo fin, según apunta el artículo 5 del decreto de la convocatoria, es financiar directamente cuestiones como el alquiler y montaje de carpas, espectáculos pirotécnicos, actividades infantiles, espectáculos musicales, adquisición de chocolate y buñuelos o adornos florales entre otras cuestiones.

Las fallas valleras recuerdan que no resultaron afectadas y no quieren el dinero para cubrir los gastos de sus actividades.

Las comisiones de La Dula y Cambro se pronunciaron la misma tarde del miércoles anunciando, a través de sus redes sociales, su renuncia a solicitar el dinero. «Nuestra comisión no sufrió ningún daño y, por tanto, pensamos que la subvención debe ser para quien realmente se haya visto afectada», indicaban desde la Dula. Marcos Campos, presidente de Cambro, se sumaba al mismo argumento apuntando que su deseo es que «el dinero repercuta en aquellos municipios que sufrieron daños muy importantes».

El resto de comisiones esperarán a debatirlo en sus ejecutivas durante la próxima semana para tomar una decisión pero en su mayoría coinciden en que no lo van a utilizar para financiar actividades. La duda está en si pueden donar el dinero a municipios afectados, ya que, de ser así, la solicitarían.

Vicent Peiró, presidente de Passeig, recordaba que su falla «ya ha donado los ingresos conseguidos en el ‘llibret’ a una comisión de Paiporta», lo que demuestra el espíritu solidario de la entidad.Por su parte, Juanjo Martí, de Prado, también ha dejado claro que «ese dinero no se lo va a quedar la falla». La próxima semana celebrará una reunión con su ejecutiva para estudiar si es posible donar la ayuda a entidades o municipios afectados, para lo cual realizarán una consulta con servicios jurídicos.

Igualmente, Javier Sala, presidente de La Via, apuntaba que, aunque también está pendiente de reunir a sus vicepresidentes y responsables económicos, «lo que tenemos claro es que no lo vamos a gastar en la verbena». Explica que «el sentir general de los presidentes es no perder la oportunidad de perder ese dinero que podrían aprovechar zonas donde sí haga falta». En ese sentido señala que «en la justificación de la ayuda es donde todos nos perdemos». Portal de Valldigna también reunirá a su ejecutiva la próxima semana pero sigue la misma línea que el resto.

Tavernes está incluido en el listado de pueblos afectados porque el desbordamiento del Xúquer en Cullera anegló la zona conocida como «La Partida», en la playa, causando daños en los caminos rurales pero ni el casco urbano del pueblo ni el de la playa resultaron afectados. Esto permite a la localidad beneficiarse de ayudas de distintas administraciones para paliar los daños, que asciende a más de dos millones por el deterioro en los caminos rurales.n