Gemma Pasqual, guardonada amb la Lletra Lila 2025 de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha anunciat que el guardó Lletra Lila 2025 serà atorgat a l'escriptora Gemma Pasqual i Escrivà "en reconeixement a la seua trajectòria i el seu compromís amb la defensa de la cultura, la literatura, la llengua i el feminisme".

El premi es lliurarà en un acte el 13 de març a les 19.00 h a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. L'esdeveniment comptarà amb una glosa a càrrec de Carme Gregori i una lectura de fragments seleccionats interpretada pel grup Teatre Lliure de Benimaclet, sota la direcció d'Anna Gascón.

L'AELC atorga anualment la Lletra Lila a una dona rellevant del món de la literatura que haja destacat per la seua contribució a la cultura i a la lluita feminista en l'àmbit literari. Amb el guardó, Gemma Pasqual i Escrivà, "autora prolífica i activista cultural", se suma a la llista de premiades.

Nascuda a Almoines (la Safor) l'any 1967, i resident primer a Gandia i ara a València, Gemma Pasqual i Escrivà és una escriptora destacada, amb "una trajectòria marcada pel compromís amb la justícia social, la memòria històrica i la defensa dels drets de les dones".

Ha escrit una àmplia varietat d'obres adreçades tant al públic juvenil com adult. Entre els seus títols més es troben Xènia, tens un WhatsApp, La rosa de paper, Like. Blau, Et recorde, Amanda, Marina, Llàgrimes sobre Bagdad i Drames i likes a l'institut, dins la narrativa juvenil, i Viure perillosament, Torturades i La puta i la santa, dirigides a un públic adult.

Tertúlia hui divendres a Oliva

Precisament este divendres 28 de febrer lAssociació Cultural Centelles Riusechd'Oliva ha programat a les 19 hores en la sala d'actes de la Casa Maians situada al Carrer Major una Tertúlia Literària amb l'escriptora Gemma Pasqual.

L'acte s'inclou dins del programa "Conéixer els nostres autors i autores" que du a terme l'entitat cultural olivana i amb entrada lliure. Serà l'escriptora olivana Irene Verdú, llicenciada en filosofia, diplomada en magisteri i autora de nombrosos llibres de literatura infantil, qui rebrà la visita de Gemma Pasqual.

Encara que va nàixer a Almoines, als sis anys es va traslladar a Gandia, on va estudiar en les Escolàpies. Als catorze anys va tornar a canviar de ciutat, esta vegada a la capital, València. Allí va cursar els estudis de tècnic superior en administració d'empreses a l'Escola d'Artesans. Encara que preferia ser periodista, va estudiar programació i es va fer analista de sistemes en l'empresa IBM.

Ha col·laborat en diferents revistes especialitzades en literatura i ha format part del consell de redacció de 'L'escletxa'. A més és vocal de la junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, vocal de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, vocal del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, membre del PEN català i patrona de la Fundació Exitosa.