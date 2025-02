Tavernes reconeix tres artistes locals amb motiu del Dia de la Dona

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna homenatjarà a Pilar Bixquert, Xaro Bonilla i Teresa Cháfer, tres artistes locals, en la celebració del Dia Internacional de la Dona d’enguany. Serà durant el dinar de gala que se celebrarà este diumenge en el Saló La Font. Una cita que pretén posar en valor la trajectòria de les tres artistes i que rebran la felicitació pública per la seua carrera professional en este acte. La cita també servirà per a estrenar el vídeo homenatge ‘Dona i art a Tavernes de la Valldigna’. Un dinar organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’associació local de mestresses de casa i usuaris Tyrius on hi ha reservades més de 350 places.

Les activitats amb motiu del 8 de març continuaran el dijous 6 de març amb l’entrega dels premis de la novena edició del concurs ‘Dibuixant per la igualtat’ on ha participat l’alumnat d’ESO i FP Bàsica dels centres educatius de la localitat. Un acte a les 19 hores en la Casa de la Cultura on s’entregaran els diplomes i que estarà conduït per la monologuista Arantxa González.

Teresa Cháfer / Levante-EMV

Els centres educatius, en concret l’alumnat de 6é de Primària, participarà el dia 7 de març (10.30 hores) en la xarrada ‘Vull ser’, on professionals de diversos àmbits contaran les seues vivències laborals en treballs que tradicionalment o majoritàriament ocupen persones de l’altre sexe.

La programació amb motiu del 8-M conclourà amb la tradicional Cursa de la Dona (19.30 hores) que enguany celebra l’edició número 23. Una prova amb dos recorreguts, d'1 i 3 quilòmetres, que compta amb un dorsal zero a benefici de l’associació d'Artrogriposis Múltiple Congénita i la Fundación Alpe Acondroplasia. Les inscripcions es realitzaran en la plaça Major a partir de les 18 hores i abans de l'eixida de la prova esportiva es llegirà el manifest el Dia Internacional de la Dona. L’encarregada de posar veu al text serà Merche Carbonell, primera dona monitora d’esports de l’Ajuntament de Tavernes i impulsora de la primera edició de la Cursa de la Dona.

La regidora de Dona, Amparo Bo Chover, ha convidat la ciutadania a participar dels actes previstos. “Enguany, volem posar en valor el talent i la trajectòria de les dones artistes del nostre poble, per això les homenatjarem en el dinar de gala. Volem destacar el seu treball i la seua contribució a la cultura i l’art fent visible el paper fonamental de les dones en este àmbit”, ha destacat la regidora, qui ha apuntat que “hem preparat una programació diversa i plena de significat per continuar reivindicant la igualtat real i efectiva entre dones i homes”.

Pilar Bixquert / Levante-EMV

Respecte a la programació, la regidora Amparo Bo Chover ha assenyalat que l’Ajuntament continua “treballant amb la joventut a través del concurs ‘Dibuixant per la Igualtat’ i amb la xarrada ‘Vull ser’ perquè reflexionen i expressen com veuen la societat i les desigualtats de gènere. Tancarem els actes amb la Cursa de la Dona, una prova que uneix esport, solidaritat i reivindicació”.