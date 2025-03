Crida fallera en el Trinquet de Oliva

Oliva vibró con su Crida y Pregó más extraordinarios. El Trinquet Municipal acogió magníficamente un emocionante inicio de la fiesta de las fallas en Oliva en la que la Fallera Mayor, Ester Frasquet, dijo que "las Fallas son mucho más que una fiesta, son un signo de resiliencia, de amor por nuestras raíces. En cada acto, en cada día de celebración le estamos demostrando al mundo lo que significa ser fallero; compromiso, pasión y orgullo”. La máxima representante de la fiesta hizo un llamamiento a la unión de todas las fallas de Oliva “a reforzar los lazos de amistad, de compañerismo y solidaridad que nos hace sentirnos más grandes”. "Os invito a vivir las fallas con intensidad, respeto y emoción. Que cada día sea una celebración de nuestra identidad. Y que cuando llegue la cremà sintamos que hemos dado lo mejor de nosotros mismos”. El final lo puso Fernando Climent cantando magníficamente el himno regional valenciano con la música en directo de l’Associació Artístico Musical d’Oliva.

Ester Frasquet Villamayor dijo que era un día especial para todos, “cargado de emoción, tradición y sobre todo de alegría. Como Fallera Mayor de Oliva me siento profundamente honrada de poderme dirigir a vosotros en este momento tan importante de nuestras fiestas. Un momento que marca la culminación de dedicación y amor por nuestras costumbres. Las fallas no son sólo pólvora, música y fuego. No son solo arte y color. Son historia viva, sentimientos compartidos y un reflejo de un pueblo que sabe disfrutar, que honra sus raíces y que año tras año se une en uno solo para dar vida a nuestras fiestas más queridas. Y esa unión se siente aquí, en cada comisión, en cada Casal Faller, en cada calle adornada y en cada monumento que nos hace soñar”. Abogó por hacer unas fiestas inolvidables, ya que “lo importante no son los monumentos que vamos a quemar sino los lazos que creamos, las historias que vivamos y el amor que pongamos en cada paso. Vivan las fallas, viva Oliva y viva nuestra tradición”.

Ester Frasquet, junto a la alcaldesa Yolanda Pastor, durante su alocución / Levante-EMV

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, hizo un discurso recordando que era un día especial, “un día que marca el inicio de una de las fiestas más esperadas por todos, nuestras fallas”. Dijo que “desde Oliva podemos decir alto y claro que ya estamos en fallas”. Ha llegado el día de empezar las fiestas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de quemar lo que no queremos “para tener un mundo mucho mejor”. Añadió que llegan las despertades y los pasacalles que llenan de luz, de color y de pólvora y música nuestras calles y plazas y durante unos días Oliva se convertirá en “un museo vivo ofreciendo a los visitantes que salgan a la calle para admirar los vestidos, los “pentinats”, la fiesta y sobre todo “el comboi”. Dijo también que las fallas son cultura, tradición , hermandad y pasión. Recordó que las fallas comienzan cuando se quema la del año anterior “y es cierto”, y también lo es que la actividad se intensifica cuando se acerca el mes de marzo. Recordó que este año volverá la mascletà nocturna que tanto éxito tuvo el año pasado. Agradeció a todos los que hacen posible la fiesta en especial a la Fallera Mayor, Ester Frasquet, y su corte de honor. "Os animo a disfrutar un año inolvidable en orgullo y emoción”. En el tramo final aseguró que “estaremos para ayudaros en todo lo que necesitéis. Hoy no ha podido ser desde el consistorio y hacemos la Crida desde el Trinquet Municipal”, y concluyó con “Visca Oliva i Visquen les Falles”.

El 'balcón' del trinquet desde el que se lanzó la Crida y el Pregón fallero / Levante-EMV

Un pregón recordando a las siete comisiones

Sisi Mayans y Fani Tur, de la Falla Casa d’Alonso, hicieron un gran pregón recordando rasgos típicos de cada una de las siete comisiones falleras de la ciudad y los años que han pasado juntas en su comisión fallera con pasacalles, ofrendas y disfraces, despertades, "y, cómo no, nuestras albades”. Dijeron que los monumentos falleros están a punto de levantarse y a los cargos festeros, especialmente la Fallera Mayor de Oliva, Ester, “os encargamos la tarea de llevar bien alto el nombre de las fallas de Oliva”. Y que la fiesta permanezca siempre viva “com l’arrel del taronger en el poble d’Oliva”. Culminando con un gran “Visca la nostra cultura i visquen les falles d’Oliva 2025”.