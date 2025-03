Cuándo empezarán a montarse las carpas falleras en Gandia

Gandia sigue quemando etapas hasta los días grandes de las fiestas falleras. Aunque oficialmente arrancan el día 15 de marzo, con la "plantà", ya todo el mundo sabe que desde el final del verano tanto las comisiones como las máximas representantes de la fiesta tienen actos prácticamente cada fin de semana. En estos primeros días de marzo, las entidades festivas ya trabajan con la mira puesta a la celebración de las fallas y eso significa desplegarse en aquellas demarcaciones donde se encuentran y plantan los monumentos.

Llega el momento de la paciencia para el vecindario y de hacerse a la idea de que durante unos días la vida cotidiana se pone patas arriba en muchos puntos de la ciudad. Con el objetivo de minimizar al máximo el impacto del despliegue de las comisiones, el ayuntamiento emite cada año un bando a través del cual regula la afectación de la fiesta a la vía pública.

Así se puede saber que las carpas, uno de los elementos que más espacio ocupan en la calle y que utilizarán los falleros y las falleras para sus celebraciones durante las fiestas, empezarán a tomar las calles de la ciudad a partir de este viernes, 7 de marzo. Desde las 8 de la mañana, según apunta el bando, las comisiones ya podrán iniciar su montaje. Eso sí, en este primer día está limitada la instalación a aquellos puntos donde no molesten al tráfico o que en caso de que se ubiquen en medio de una calle, se puedan dejar abiertas al tráfico durante la semana.

Así, los espacios en que, según recoge el bando, ya se pueden instalar carpas el viernes son las plazas Major de Beniopa, Prado, Sant Josep, Exèrcit Espanyol, Benipeixcar, de la Marina, avenida de la Mar, paseo de les Germanies en la zona de viandantes y la calle Tossal. También en vías como Benicanena (tramo comprendido entre Ciutat de Laval y Roís de Corella ), Ciutat de Laval y Beniarjó (tramo comprendido entre la calle Gregori Mayans la de Alqueria Nova ), calle 9 d’Octubre (entre la calle Beniarjó y Sant Pere ), Jesuïtes, o Legionari Bernabeu, entre otras. Eso significa que muchas comisiones ya podrán celebrar actividades en su carpa este fin de semana.

Aquellas fallas cuyo montaje de la carpa obligue a cortar el tráfico en alguna calle tendrá que retrasarlo hasta cinco días después, el 12 de marzo a partir de las 8 horas.

Una vez instaladas, tienen la obligación de contar con el certificado de Finalización de Montaje, que incluirá la instalación eléctrico, que deberá ser entregado a la Policía Local.

Según recoge el bando, estos recintos "no podrán ubicarse en emplazamientos que impidan el acceso o salida de garajes particulares, comunitarios o de uso público, viviendas, locales comerciales o edificios públicos".

Otro de los momentos más esperados de estos días, la salida de las piezas de las fallas a la calle, también tiene ya fecha. A las 8 de la mañana del miércoles, 12 de marzo, las entidades podrán empezar con el traslado y montaje de los monumentos que arderán el 19 de marzo. El bando apunta que aquellos ninots que se instalen en puntos que no supongan corte de tráfico o que no impidan la entrada o salida a garajes podrían trasladarse ya este sábado, el día 8, aunque lo lógico es que las fallas esperen el máximo tiempo posible para no tenerlas tanto tiempo en la calle.

Horarios de las verbenas

Las carpas servirán para acoger las actividaes que organizan las 23 comisiones de la ciudad a lo largo de las fallas. Concentraciones para salir a los pasacalles, comidas y cenas pero también fiestas nocturnas con música. El horario de cierre de las verbenas para los días de fallas, del 15 al 17 serán las 3 de la madrugada mientras que la noche del 18 de marzo se podrá alargar hasta las 4.

Este fin de semana las fallas también podrán celebrar actos en sus carpas. En ese caso para el sábado 8 hay dos horarios posibles: de 16 a 21 horas o de 22 a 2.30 horas. Las comisiones que decidan hacer fiesta por la tarde no podrán poner música por la noche y viceversa. El domingo 9 el horario permitido para realizar actividades musicales en las carpas entre las 16 y las 20 horas.

En lo que respecta a la llamada verbena popular que organiza el consistorio entre el 15 y el 18 de marzo el horario de cierre serán las 5 de la madrugada. Las verbenas se celebrarán en la parte central del parque Ausiàs March.