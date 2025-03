Xavi Cabanilles Añó, campeón nacional sub18 con nueva plusmarca en los 1.500 metros lisos

El atletismo valenciano aprovechó el "factor cancha" y acabó el Campeonato de España sub18 celebrado en el Palau Velòdrom Luis Puig al frente de la clasificación por puntos por delante de Cataluña y Madrid. El número de medallas finalmente ascendió a 14: seis de oro, cinco de plata y tres de bronce. Y por encima del resto destacó el gandiense, Xavi Cabanilles Añó, que se proclamó campeón con récord de España de 1.500 con 3:48.75.

Cabanilles, un triatleta que a finales de marzo empezará la temporada de triatlón con la Copa de Europa júnior, es un joven muy competitivo. Hace tres semanas, en esta misma pista del Luis Puig, batió el récord de España sub18 y sub20 de 3.000 metros (Àlex Pintado le arrebató minutos después el sub20), y este domingo salió lanzado, quedándose solo ya en la primera vuelta, a por el récord de Europa de 1.500 (3:45.21). La gesta duró 500 metros (pasó en 1.16), pero no se derrumbó y mantuvo el ritmo necesario, siempre en solitario, para batir el récord de España establecido por Sergio del Barrio el año pasado en Sabadell (3:49.92) al cruzar la meta en 3:48.75, que le coloca como quinto mejor europeo sub18 y décimo del mundo de todos los tiempos.

El atleta de Asics, que se entrena con Carlos Ferrando, se quedó, además, a medio segundo de la marca del noruego Jakob Ingebritgsen en su etapa como sub18.

Pero Cabanilles sabe que los récords en categorías inferiores tienen un valor muy relativo con vistas al futuro. "Estoy muy contento. He cumplido con mi objetivo. Ha sido muy duro, pero al final ha salido. Sabía que estaba por ahí el récord de Europa, pero eso ya son palabras mayores. Sobre todo para una carrera que he corrido casi en solitario. Al final los récords son motivaciones y cada cosa que logras es más por una satisfacción personal que lo que te genera un récord en estas categorías, que no es nada realmente importante. Es una motivación es ir superándome día a día", cuenta el flamante campeón de España sub18, que entró por delante de otro valenciano, Quique Marín, que se llevó la plata (y una nueva marca personal de 4:01.60). El sevillano Sergio Granado, bronce, evitó un podio de la Comunitat, ya que Álex Sangil entró cuarto.