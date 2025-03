La Lliga CaixaBank Pro es reprén al Trinquet de Bellreguard

La Lliga CaixaBank de Pilota es reprén després de la suspensió de les partides de dilluns, dimarts i dimecres per motius meteorològics. La competició torna a moure i ho fa al Trinquet Municipal de Bellreguard este dijous, 6 de març.

A les 18.30 hores es juga el primer encontre corresponent a la Lliga CaixaBank Pro 2 de raspall masculí. S'enfronten els equips de David i Verdú (Ajuntament de Xeraco) i Diari i Rafa (Ajuntament de Gavarda).

Els de la Safor són cuers sense conèixer la victòria, però no estan descartats per a passar a les semifinals del campionat. Els seus rivals han guanyat dos partides de quatre i, lògicament, també aspiren a estar entre els millors per a jugar la fase final.

Abans es jugarà una partida de juvenils fora de campionat.