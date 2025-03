Cristina Ferrer y Helen Khru: Maestras de las mezclas en cabina

De lunes a viernes son Cristina Constantino y Elena Giménez. Ambas, maestras de primaria y educación física que desarrollan su labor docente en colegios de Alginet y Almussafes respectivamente este curso. Cuando llega el fin de semana aparcan esa faceta y se convierten en Cristina Ferrer y Helen Krhu, dos DJ cuya principal premisa es la de hacer felices a las personas con sus sesiones.

Hay varios aspectos más de sus vidas que las unen. Ambas son madres de dos hijos y, sobre todo, grandes apasionadas de la música electrónica también cuando se bajan del escenario. De hecho, así lo trasladan incluso en sus colegios. «A mis alumnos les pongo ‘deephouse’ y han descubierto que el reggeaton no es lo mejor», dice Helen Khru, mientras que Ferrer ha organizado talleres de DJ en el aula para su alumnado.

En el entorno en el que se mueven, altamente masculinizado, la unión es clave, aunque cada una se ha abierto camino en solitario gracias a su pasión, esfuerzo, energía, pero, sobre todo, por que hacen muy bien su trabajo a los mandos de la mesa de mezclas.

Cristina Ferrer, durante su sesión en el Fiescrem de Xeraco el año pasado / Levante-EMV

Cristina Ferrer, natural de Xeraco pero vecina de Alzira desde hace años, empezó a hacer sus pinitos hace 18 años cuando conoció a una expareja que era DJ. «Siempre me había gustado la música electrónica y las canciones de discoteca y, en casa, con su equipo, empecé a pinchar», cuenta. A partir de ese momento, me llamaban más a mí que a él porque a la gente le gustaba mi estilo, ya que interactúo con el público con el micrófono». Desde ese momento no paró de hacer eventos hasta que llegó la pandemia. «He pinchado estando embarazada de ocho meses», señala.

Todo ello lo ha compaginado siempre con su trabajo de maestra, para el que se sacó plaza hace años.

Fue en 2024 cuando decidió subir un peldaño en su carrera artística y crearse una marca como DJ con el objetivo de formar parte de los carteles de festivales de música electrónica. Entonces Cristina Constantino se convirtió en Cristina Ferrer. «Un amigo de la falla en la que estaba me ofreció hacer un festival ‘Remember’ y aquello fue un impulso. Me abrió los ojos, me hizo creer que sí que podía y debía dar un paso adelante».

Luego se matriculó en un curso de DJ y, sobre todo, empezó a trabajar su marca a través de las redes sociales, con el diseño de un logotipo, books fotográficos pero, sobre todo, mostrando cómo es capaz de hacer bailar a cientos de personas frente a la cabina desde la que ofrece sus sesiones musicales. Así se pudo ver, por ejemplo, en laFira de l’Esmorzar i el Cremaet (Fiescrem), de Xeraco, cuya actuación fue un auténtico éxito.

Explorando la producción propia

El siguiente paso es explorar la producción musical, ya que «crear tus propias canciones también refuerza tu marca», señala. Para ello, está inmersa en un curso en el que explora todos los secretos de la creación musical.

Todo ello lo hace mientras compagina su faceta de maestra, la cual, dice, no descarta aparcar un tiempo para dedicarse al cien por cien a la música, que es ahora mismo su gran pasión. «Estar con los niños me encanta pero me motiva mucho el plano de la música», reconoce.

No es fácil, porque además quiere dedicar también tiempo a sus hijos. Reconoce, eso sí, que el papel de su familia es fundamental para que ella pueda abrirse camino. «Es importante crear un equipo porque hay muchas veces que debes echar mano de tu pareja, abuelos, etc, que ayudan mucho».

Helen Khru durante una sesión en Ibiza / Levante-EMV

Las dos DJ aseguran que no se han visto en muchas situaciones incómodas por ser mujeres. «A veces he ido a una sesión con mi pareja y pensaban que el DJ era él, pero después cuando me han visto a mí les ha gustado mucho y me han felicitado», cuenta Ferrer. Helen, por su parte, asegura que «nunca he tenido ningún problema» pero cree que «si critican, siempre son más las mujeres que los hombres».

Natural de Alcàcer, afincada en Benifaió y regresada hace algo más de un año tras vivir en Virgina, Estados Unidos, Helen Krhu es pura energía. Su nombre artístico como DJ está muy ligado a su profesión como maestra de primaria y Educación Física. «Krhu significa maestra en tailandés y me lo propuso una prima que había estado en aquel país y la llamaban así».

Puliendo su estilo

Elena empezó como DJ hace diez años. «Yo trabajaba en Sueca entonces y les ponía música a mis alumnos en clase. Cuando tuve a mi segundo hijo estuve mucho tiempo de baja porque estuvo enfermo y ahí se me encendió una luz en la cabeza y decidí hacer un curso de DJ», cuenta. Acudió academias de Valencia e Ibiza y con el paso de los años ha ido puliendo su estilo llegando a pinchar en todo tipo de fiestas, festivales y eventos solidarios.

Helen Khru, como Elena, es una mujer alegre y muy enérgica, capaz de abarcar su trabajo como maestra, sus sesiones musicales, la maternidad y otras labores que llenan su vida, y todo lo afronta con una máxima: «Te puedes dedicar a lo que quieras siempre que seas buena persona».

Y es que, cuenta, se ha encontrado con gente que cree que «te haces DJ porque te gusta mucho la fiesta». Pero su pasión por la música electrónica de los 2000 van mucho más allá. «Mi objetivo es hacer feliz a la gente», apunta. Durante el tiempo que estuvo viviendo en EE UU también pudo ofrecer sesiones en diferentes lugares, incluso en lo alto de un rascacielos en Nueva York. Ha actuado antes miles de personas en festivales y eventos en Cullera e Ibiza.n