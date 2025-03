La gran majoria de pobles de la Safor celebra el Dia de la Dona

En Gandia i per damunt de tot destaca del 8M Dia Internacional de la Dona la manifestació feminista que començarà a les 18.30 h del dissabte dia 8. Eixirà del Centre de Salut de Beniopa, recorrerà l’avinguda República Argentina, el passeig de les Germanies i el carrer Major fins arribar a l'Ajuntament on es donarà pas a la lectura del manifest. Organitza. Xarxa Feminista de la Safor i col·labora l'Àrea d’Igualtat, Diversitat i LGTBI.

A Oliva hi ha convocat un dinar del Dia de la Dona. Serà a les 14 hores del dissabte dia 8 al Centre Polivalent amb actuació musical en directe inclosa.

En Ador, a les 18.30 hores d'este divendres a la Biblioteca està programada la conferència: "Directores de cine: Una perspectiva particular", a càrrec d'Amparo Plaza. Diumenge dia 9 hi ha una masterclass de zumba i, en acabar, esmorzar, al Frontó Municipal.

En Alfauir s'inaugura l'exposició "Dones i Arrels" a les 19 hores del divendres dia 7 a l'Auditori, dissabte dia 8 hi ha un berenar-sopar a càrrec de l'Associació de Dones i diumenge dia 9 és la Cursa de la Dona per segon any consecutiu.

Almiserà convoca un dinar este diumenge dia 9 en la plaça de l'Església amb companyia de les dones de Llocnou de Sant Jeroni.

Almoines també té el dinar del 8M previst en el Centre La Fàbrica amb música i ball i dilluns dia 10 una xerrada d'Amparo Plaza sobre cinema de dones al Teatre a les 17 hores.

Bellreguard du tota la setmana organitzant actes. Este divendres 7 es presenta el monòleg feminista: "Massa pa’ la carabassa" amb Pilu Fontán i Amparo Oltra, mentre que el dissabte dia 8 a les 13 hores es procedirà a la lectura del manifest a l’Ajuntament, hi haurà també un espectacle de dansa de carrer, "Invisibles" amb Pepa Cases; a les 13:45 hores globotada, a les 14 hores Dinar del Dia de la Dona i a les 18:30h "Guitarra en femení" que és concert en la Casa de la Cultura.

Beniarjó obri este divendres una exposició d'il·lustracions a les 19 hores en la Sala Vicent Vidal. El dissabte es pinta un mural col·laboratiu a les 11 hores al carrer de l'Estació i a les 13.30 hores està previst el dinar a la plaça d'Ausiàs March.

En Benifairó de la Valldigna es llegirà este dissabte un manifest, seguit d'una caminata pel poble i un esmorzar popular a la plaça del País Valencià.

Dones de Daimús en un acte programat esta setmana / Ajuntament de Daimús

Daimús presenta este divendres (19.30 hores-Centre Polivalent) el llibre "Dones i Pilota!, d'Helena Paricio i Víctor Agulló després de la projecció del documental "pilotaires". Dissabte dia 8 es llegeix el manifest a les 11.30 hores en la plaça de l'Ajuntament i diumenge dia 9 hi ha partida de pilota de dones al carrer Crist Rei.

Al Real de Gandia este divendres és dia de reconeixements a l'Ajuntament i dissabte és el dinar amb globotà i l'activitat de l'"escape Room" al Llar Juvenil.

Guardamar de la Safor opta per un taller dirigit a les dones al saló d'actes i la lectura del manifest. Tot això este dissabte mentre que diumenge dia 9 s'oficiarà una missa en honor al Dia de la Dona.

La Font d'en Carròs organitza un taller de risoterapia este divendres, dissabte esmorzar popular de la dona i diumenge el dinar de l'Associació de Dones amb homenatge a les dones valentes i música en directe a la Casa de la Cultura.

L'Alqueria de la Comtessa prepara per este 7 de març divendres la lectura del manifest de les estudiantes del CEIP Sant Pere Apòstol i de l'Associació de Dones d'Alqueria a l'Ajuntament, seguit d'un esmorzar. Dissabte a les 13:30 hores és el dinar commemoratiu del Dia de la Dona i diumenge caminata per la igualtat des de la plaça.

A Miramar este divendres 7 (17h) hi ha caminata i berenar. Lectura de manifest feminista 8M a l’Ajuntament i caminata fins al Centre Social el Molí. Després, berenar. El dissabte 8: Dinar de l'Associació de Dones Miramar (Adomar).

Palma de Gandia també es suma al Dia de la Dona amb una caminata fins a Ador este diumenge dia 9. Les veïnes dels dos pobles participaran en una masclass de zumba i després hi ha esmorzar.

Palmera concentra els actes en la jornada de dissabte dia 8. A les 12 hores és la lectura del manifest davant l'Ajuntament, hi ha també globotà i s'inaugura l'exposició "Veus palmerines, veus d'igualtat". A les 19 hores hi haurà tardeo amb ball al Centre Social.

Piles anima a les dones del poble a participar en el dinar que es farà al Restaurant Brisa del Marc este dissabte dia 8 després de la lectura del manifest reivindicatiu per la igualtat a la plaça Pare Pons a les 13.30 hores.

Potries anuncia una programació que s'enceta este divendres 7 amb la lectura del manifest, a les 20 hores a la plaça de l'Ajuntament. Diumenge dia 9 hi ha Cine Fòrum a la Fonda d'Entitats a les 18 hores i dilluns dia 10 Club de Lectura a la Biblioteca.

Ròtova enceta el dissabte 8 de març amb una caminata feminista a les 09.30, a les 12.15 hores és la lectura del manifest i tot seguit està previst un monòleg d'humor a la mateixa plaça Major. A les 14 hores totes les dones a dinar.

Xeraco té este divendres dia 7 la lectura del manifest, de vesprada teatre a la Casa de la Cultura (19.30 hores) i la cordà de la dona a les 23.30 hores al poliesportiu. Per al diumenge es reserva la X Cursa de la Dona l'avinguda Comunitat Valenciana a les 11 hores.