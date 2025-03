Primera criba superada en el Europeo de Apeldoorn

Quique Llopis supera la primera criba en el Europeo de Apeldoorn. El atleta de Bellreguard domina su serie con holgura (7.53) y se clasifica para las semifinales de los 60 metros vallas con la mejor marca de siempre de un español en un campeonato continental en pista cubierta.

Este Llopis nada tiene que ver con aquel chico de 22 años que en el último Campeonato de Europa en pista cubierta, en Estambul, acabó tirado sobre el tartán después de tropezar con una valla. Un susto que enmudeció el estadio. El saforense potenció el trabajo psicológico y dos años después, en el Omnisport Stadium de Apeldoorn (Países Bajos), reaparece convertido en un referente mundial de las vallas cortas.

No fallaron los favoritos, con los franceses Belocian (7.46) y Kwaou-Mathey (7.47) al frente. Otros dos atletas superaron al de Bellreguard: el belga Elie Bacari, que igualó el récord de Europa sub23 (7.51) y el polaco Jakub Szymanski (7.51). También se metieron en las semifinales los otros dos españoles: Abel Jordán y Asier Martínez. Pero el pupilo de Toni Puig no necesitó correr más. Eso ya será en las semifinales.

Llopis es muy optimista y este debut en Apeldoorn solo ha servido para afianzar la seguridad que traía después de una temporada en pista cubierta excelente. "Me he encontrado muy cómodo toda la carrera, controlándolo todo. Es verdad que en la primera valla he estado un poco metido y he tenido un pequeño toque, pero nada que no se pueda mejorar mañana. He venido aquí a por todo. Estamos corriendo muy bien, muy regulares, y si conseguimos sacar la carrera buena en el momento adecuado podemos luchar por todo", explicó.

Las semifinales se disputarán este viernes a las 14:05 horas y si logra clasificarse, le espera la final a las 21:53, el cierre de la segunda jornada de este Campeonato de Europa.