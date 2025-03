Vicenç Almenar: "En la próxima década el Campus de Gandia debería tener para cabida para 3.000 alumnos"

Casado y con dos hijos, de 19 y 21 años, confiesa que meditó con la familia presentarse a las elecciones a director del Campus de Gandia de la UPV, ya que es un cargo que también implica muchas relaciones públicas. Vicenç Almenar releva a Jesús Alba, que ha estado al frente en los últimos ocho años.

¿Por qué tomó la decisión de optar a la dirección del Campus de Gandia de la UPV?

Fue un cúmulo de circunstancias. Tuve un primer periodo de gestión durante diez años como subdirector de departamento a nivel de toda la UPV. Después continué sólo como profesor e investigador. A raíz de la convocatoria de elecciones nadie daba el paso. Después de consultarlo con compañeros y también con la familia, porque es un cargo que requiere más tiempo disponible y es un cambio de vida, pues me animé, porque me gustaría que el Campus siga funcionando tan bien como hasta ahora, o mejor.

Supongo que es consciente de que su cargo, entre la sociedad saforense, tiene su prestigio.

Sí, es algo más que un cargo de gestión y tiene una faceta de representación pública importante, y hay que dedicarle su tiempo. Creo que esto es gracias tanto a la labor de mis predecesores como a la propia sociedad, que valora mucho tener un Campus universitario aquí desde hace ya más de 30 años.

Coincide con la reelección de José E. Capilla como rector. ¿Qué retos hay que abordar con él de forma urgente para el Campus?

En el ámbito universitario poner en marcha cualquier iniciativa siempre cuesta mucho tiempo. Pero diría, sobre todo, que cuestiones que me piden los alumnos y que ayuden a mejorar la vida cotidiana en el Campus, por ejemplo complementar la oferta deportiva, algo que antes del verano podría estar encarrilado. Por otra parte, en el equipo de Capilla hay un vicerrector gandiense, José Pedro García Sabater, así que tenemos hilo directo.

¿Qué destacaría de la etapa de su predecesor, Jesús Alba, y su equipo, cuáles han sido los principales hitos del Campus en su mandato?

Creo que hicieron un gran trabajo gestionando el centro en tiempos de pandemia, con la enseñanza a través de internet, conseguir que acabara graduándose una promoción en esas condiciones... A veces se nos olvida pero creo que todo aquello supuso un gran esfuerzo. También haber consolidado los estudios del medio marino, con el doctorado en ese ámbito, la colaboración entre el IGIC y el Instituto Español de Oceanografía. Y el crecimiento del programa de la Universitat Senior, la oferta para mayores de 50 años.

¿Las instalaciones podrán acoger a más alumnos, o por el contrario se han quedado pequeñas?

En la campaña electoral dije que el de Gandia está consolidado, tiene todos los ingredientes de un Campus universitario, pero debería crecer más. En la próxima década debería estar dimensionado para acoger a 3.000 alumnos, y ese es el reto que nos proponemos. Por ahora estamos bien, pero la idea es crecer poco a poco, hay que ir planificándolo con el rector. También nos gustaría tener más grados y títulos que respondan a las necesidades del territorio. Este Campus es como una «miniuniversidad» porque abordamos estudios poco habituales en una universidad politécnica. Y hemos hecho combinaciones que muy útiles, como por ejemplo el doble grado entre Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones. Y la convivencia entre los alumnos siempre ha sido muy buena.

En ese sentido, ¿prevén que se apruebe algún grado o máster más durante el próximo curso?

En septiembre arrancará el grado de Ciencias y Tecnologías del Mar, que se ha venido trabajando en los últimos años. Primero arrancará como doble grado, vinculado a Ciencias Ambientales. También me gustaría destacar que está funcionando muy bien el Máster Universitario en Profesor/a de Secundaria, que empezó en septiembre de 2024.

¿Es partidario de la figura del profesor asociado, o de un profesorado más investigador?

Si un profesor asociado sigue la filosofía con la que se diseñó esta figura, transmitiendo sus conocimientos prácticos a los alumnos, incluso muchas veces por pura pasión, entonces es perfecto. Pero no toda la plantilla debe estar formada por profesores asociados, para mí un porcentaje aceptable sería entre un 10 y un 15 por ciento. Además, no todas las áreas se prestan a tener un profesor asociado. La investigación no se debe abandonar nunca, porque aporta muchísimo. También me gustaría tener más cátedras de empresas.

¿Le gustaría que en el antiguo edificio de Correos, en el centro de Gandia, se instalara la UPV?

Esto son conversaciones que mantienen el alcalde y el rector, aunque también se está planteando la ampliación de la biblioteca municipal. Sólo decir que estamos en sintonía, y que como director me interesa, es una gran oportunidad de acercarnos al centro de Gandia,

Gandia Arena. ¿Cree que será una infraestructura rentable o al menos le podrá sacar partido la UPV?

Sí, creo que ofrecerá muchas oportunidades a nuestro alumnado. Lo más inmediato son las instalaciones deportivas, y esperemos que pueda acoger convenciones y congresos.

¿Será la futura sede del IEO en el puerto otro revulsivo?

Desde hace años tenemos una unidad mixta, con investigadores del IEO y delIGIC. Nuestra capacidad de investigación en el ámbito marino nos diferencia del resto. Actualmente en el puerto estamos adecuando tres tinglados, que empezaremos a utilizar en breve, y pasaremos de tener dos a tres.

Almenar con el equipo directivo. / Levante-EMV

Un equipo renovado para nuevos tiempos

El equipo de dirección del Campus de Gandia de la UPV, que encabeza Vicenç Almenar, se ha renovado en gran medida. La voluntad es trabajar de manera más coral que en anteriores etapas. La jefa de Estudios e Innovación Docente es la ingeniera Mª José Canet Subiela, y la secretaria académica y subdirectora de Comunicación es la periodista Nadia Alonso López.

Además, se establecen seis subdirecciones: Amparo Girona Coma (Estudiantes y Ordenación Docente de Ámbito Tecnológico); Victoria Torres Bosch (Calidad y Ordenación Docente de Ámbito Audiovisual); Mª Teresa Sebastiá Frasquet (Acción Internacional y Ordenación Docente de Ámbito Ambiental y Turismo); Luis Miret Pastor (Promoción y Relaciones con el Entorno); José Miró Moratal (Infraestructura, Prevención y Medio Ambiente); y José Marín-Roig Ramón en la Subdirección de Cátedra de Empresa, Empleo y Emprendimiento.