Montaner, Seve i Néstor, primers semifinalistes de la Lliga CaixaBank Pro 1

A falta de dos jornades per a acabar la fase regular, la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 sembla ja tindre un líder indiscutible. L'equip de Montaner, Seve i Néstor (Castelló) va guanyar la seua sèptima partida després d'imposar-se per 25-10 a Iván, Lorja i Ricardet (Xàbia). Els de Castelló han anat de menys a més i se situen ara mateix en la part més alta de la taula amb 16 punts, certificant així el seu passe a la segona ronda del campionat.

Les altres tres places de semifinalistes s'hauran de decidir en les partides que resten. Este dilluns juguen a Xeraco els equips de Salelles II, Raúl i Bossio (Llosa de Ranes) i el de Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta) a les 18:30h. Una partida ajornada que serà vital per a l'equip de Salelles. Els de la Llosa tanquen la taula amb 10 punts i una victòria els ficaria de ple en la lluita per les semifinals. Mentre per als de Barxeta suposaria agafar aire de cara a les dos últimes jornades

Però abans, a les 17:00h, es jugarà la primera semifinal de la Lliga Pro2 d'esta modalitat: Ximo i Terrades (Castelló de Rugat) contra Diari i Rafa G. (Gavarda - CPV Gavarda). El segon contra el tercer classificat de la fase regular a la recerca de fer el primer pas per a estar en la final del 22 de març.