Quique Llopis descarta el Mundial tras la lesión en el Europeo y el relevo de Toni Puig sube al podio

Quique Llopis Doménech da por finalizada su temporada invernal en pista cubierta y se centra en la campaña de verano al aire libre. Así lo dice el propio atleta tras lesionarse en el calentamiento previo a la final del Europeo de Apeldoorn (Países Bajos) que le impidió luchar por el podio.

Llopis descarta acudir al Mundial de China, que se disputa en dos semanas, porque ahora la prioridad es recuperarse de su mal en la zona de la ingle y después preparar los 100 metros vallas.

Hace dos años en Estambul, Quique Llopis acabó en un hospital. Un tropezón con un valla le dejó KO sobre el tartán. Minutos de angustia que ya solo son un recuerdo. Apeldoorn era el lugar para desquitarse. El invierno había sido excelente, con dos carreras que le dejaron mirando a los ojos el récord de España que comparte con Orlando Ortega (7.48). En las semifinales, por la mañana, con malas sensaciones volvió a quedarse al filo (7.49). Eso le hacía ser optimista, pero por la noche, de vuelta al estadio con sus haces de luz apuntando al cielo, el valenciano estaba exprimiéndose en el calentamiento y notó un dolor en el abductor. Un Europeo en pista cubierta volvía a torcerse. Otra vez KO.

El relevo 4x400 de España, subcampeón de Europa / RFEA

Llopis, que nunca se concede una celebración estrafalaria en sus éxitos, tampoco se rasgó las vestiduras ante este contratiempo. "Nos hemos hecho daño calentando. Cuando vamos al límite con el cuerpo, puede fallar. Hoy nos ha fallado, pero debemos estar muy contentos y muy orgullosos de la temporada que hemos hecho".

El atleta de Bellreguard explicó que había sido una molestia "por la zona del aductor", aunque no sabía con exactitud qué tenía. "No estoy chafado. Obviamente siento mucha rabia por no haber podido salir ahí a luchar por una de las medallas, pero al final es pista cubierta y no me preocupa en exceso, para mí es una preparación para el aire libre y ahora solo toca recuperarse e ir a por lo bueno que es el aire libre", destaca el pupilo de Toni Puig en relación a una distancia, los 110 metros vallas, que le son más propicios que los 60.

Precisamente, su entrenador, el gandiense Toni Puig que a su vez es el coordinador de los equipos de relevos largos de España ha "subido" al podio con la medalla de plata lograda por el cuarteto del 4 x 400 metros lisos, adornada con un nuevo récord de España.

También las chicas del 4x400 establecieron una nueva plusmarca nacional en la final, pero se quedaron a las puertas de la medalla.