Los restos de la dana arderán con la "cremà" de las Fallas en Tavernes

Si hay un asunto que va a estar muy presente este año en las fallas, como se ha podido comprobar, por ejemplo, en la Exposició del Ninot de València y también en muchos de los "llibrets" editados por las comisiones es, sin duda, la dana que arrasó parte de la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre. No solo por las 224 vidas que se llevó y la huella que dejó, que sigue presente en la retina y el corazón de muchos de los falleros y las falleras, sino porque las comisiones han sido protagonistas directas de aquella marea solidaria que durante los días en los que las personas afectadas no tenían ni para vestirse no dudaron en ofrecer ayuda de todo tipo.

Es por ello que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, en homenaje a ese movimiento, ha querido cerrar el círculo con la entrega de una escultura a cada una de las comisiones que ha sido elaborado por la artista local Teresa Cháfer. La singularidad de estas piezas es que están elaboradas con restos que la dana depositó en la playa de Tavernes. Las cañas y troncos que quedaron depositados sobre la arena han servido para crear unas figuras que arderán en los monumentos la noche del próximo 19 de marzo.

Cháfer prepara las esculturas / Levante-EMV

Fue la propia artista quien explicó el proceso creativo en el acto de entrega de premios al Ninot Indultat, que tuvo lugar la noche del lunes. En primer lugar ha querido plasmar un nido, que "representa los hogares que se han perdido y aquellas que habéis ayudado a construir", dijo en referencia a la ayuda prestada por el colectivo fallero de la ciudad. "Las seis comisiones habéis sido refugio, manos que elevan, bracos que abrazan. Habéis demostrado que la llama fallera no se consume, sino que ilumina, calienta y reconforta", indicaba la creadora, quien aseguraba que "como artista, vecina y testigo de la fuerza colectiva he querido plasmar la luz que las fallas de Tavernes dieron en medio de la oscuridad".

Sobre el nido se posa un corazón que ha creado con tela de sábana, "como las que desde las ventanas salvaron vidas". Es "un corazón herido" y "encés en flama", señalaba Cháfer en un vídeo proyectado ante todo el colectivo fallero.

Cada comisión expondrá la pieza en sus casales durante las próximas fiestas con el objetivo de que la nit de la "cremà" el fuego se lleve los malos recuerdos que deja la dana porque "son esculturas efímeras en las que su valor no está en la materia sino en lo que reprsentan", aseguraba Cháfer.

La alcaldesa, Lara Romero, explicó, por su parte, que el ayuntamiento "ha querido rendir homenaje a la solidaridad inmensa que los falleros y las falleras han demostrado en los pueblos afectados por la dana". La primera edila explicaba que "Teresa Cháfer ha creado esculturas llenas de simbolismo y que se quemarán en los monumentos convirtiendo las cenizas en un símbolo de renacimiento. Porque como el fuego de las Fallas sabemos que después de la destrucción llega la fuerza de empezar de nuevo y levantarnos con firmeza y esperanza".