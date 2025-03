David Òrrit: "El objetivo es la permanencia, pero aspirar a algo más no es descabellado"

David Òrrit está en boca de todos los aficionados y aficionadas al baloncesto en Gandia por su "partidazo" del pasado sábado en la Bisbal d'Ampurdà, que le ha valido para ser MVP del grupo Este de Segunda FEB el pasado fin de semana.

El jugador catalán obtuvo un 44 de valoración en la victoria de Proinbeni 100-104 después de tres prórrogas. Es la primera vez que lo distinguen como jugador más valioso de la jornada y, por supuesto, es el primer y de momento único jugador gandiense en conseguir este reconocimiento en lo que va de temporada.

"Para mi lo realmente importante es la victoria del equipo", asegura Òrrit a Levante-EMV, y añade que "este triunfo tiene muchísimo valor después de perder contra Llíria por la mínima en un partido de cara y cruz. Necesitábamos ganar en la Bisbal".

Sobre su rendimiento, sobre todo físico, en el partido del pasado sábado dice que "estoy satisfecho. Es verdad que corrí mucho, pero siempre lo he hecho desde que juego al baloncesto, como si fuera un atleta. Pienso que podría haber jugado una cuarta prórroga porque es verdad que estaba cansado, pero el resto de jugadores lo estaban más todavía".

Más allá de este último partido, su integración en Gandia desde que llegó como refuerzo de invierno el pasado mes de enero: "ha sido buenísima, aunque también es verdad que yo venía de una situación difícil en Algeciras. Aterrizar aquí ha sido muy positivo. Hay muy buen ambiente en el equipo, dentro y fuera de la cancha. Todos los jugadores tenemos muy buena química y se nota que hay algunos que llevan muchos años juntos y se conocen. Esto, en la pista, se nota muchísimo".

El base de Santpedor (Barcelona) habla maravillas de la afición: "me ha sorprendido para bien. El pabellón no es muy grande, pero la gente está muy metida en los partidos y apoya a los jugadores desde el inicio hasta el final. A veces, hasta resulta difícil comunicarse con los compañeros dentro de la cancha por el ruido que genera la afición. Me encantan los pabellones calientes y Gandia lo tiene".

En torno al club apunta que "me parece fantástico. Los directivos se preocupan mucho de los jugadores y siempre sientes su apoyo para cualquier cuestión".

Y sobre el objetivo principal del equipo en esta temporada destaca que "es la permanencia y no hay que olvidarlo, pero veo al equipo en una buena dinámica en este año 2025. No hay nada claro a estas alturas, por lo que hay que seguir partido a partido. Dicho hecho también te digo que mirar hacia arriba no es descabellado".