Júlia ja sap on i quan jugarà les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1

Júlia Andrada Alberola està en semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení. La jugadora de Tavernes de la Valldigna forma l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser amb Ana i Natàlia que ha quedat primer en la lliga regular. Les seues rivals són el trio de l'Ajuntament de Bonrepós i Mirambell (Clara, Amparo i Myriam), quartes classificades de la primera fase.

La partida d'anada és juga este dissabte 15 de març, al Trinquet de la Llosa de Ranes. La segona serà divendres dia 21 al Trinquet Ciscar de Piles.

Per una altra banda, la segona semifinal és la que disputen Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament de Rafelbunyol), segones en la fase inicial, contra Erika, Mar i Marina (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa), que van acabar, en tercer lloc, en la lligueta de classificació.

El primer encontre és este diumenge dia 16 al Trinquet Municipal de Bellreguard mentre que el segon està programat per al diumenge dia 23 , també a Bellreguard.

Segons el reglament, per a passar a la final s'hauran de guanyar les dos partides de semifinals. Si hi ha empat a una victòria, es disputarà una tercera confrontació definitiva amb data i trinquet per decidir.