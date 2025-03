Operación de altura para no sufrir más en el Teatre Serrano de Gandia

¿Quién no ha sufrido frío o calor mientras contemplaba un espectáculo o acudía a un acto social o cultural el Teatre Serrano de Gandia? Los eventos que se organizan en los meses de pleno invierno o pleno verano tienen este inconveniente, hasta el punto de que, especialmente en agosto, se evita esta infraestructura por las altas temperaturas registradas en su interior.

El problema no es nuevo. Hace aproximadamente una década que el sistema de climatización del Serrano funciona mal, o simplemente no funciona, lo que ha provocado no pocas quejas de usuarios acostumbrados a tener que presenciar la programación bien abrigados o entre sudores. Por sus propias características la sala carece de ventilación natural, de manera que la única forma de mantener un ambiente acogedor y agradable es inyectando el aire a través de este sistema de climatización.

Este problema ya está en la última fase de quedar solucionado. La concejala de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, ha señalado a este periódico que la inversión en el nuevo equipo de climatización ronda los 500.000 euros, y las obras, que fueron adjudicadas el pasado año, están a un paso de terminar. La previsión, según estiman los técnicos que están ejecutando los trabajos, es que a mediados de abril ya puedan realizarse las pruebas de climatización y, obviamente, se confía en que todo vaya bien. "Hemos puesto mucho interés en este proyecto", añade la concejala Balbina, consciente de la importancia de disponer de un Teatre Serrano acogedor durante todo el año y de las muchas quejas que han surgido de los sufridos espectadores que han padecido las altas o bajas temperaturas durante años.

En los últimos días los trabajos han obligado al uso de enormes grúas, y al cierre de la calle de Sant Vicent, para poder elevar los grandes aparatos que proporcionarán aire fresco o caliente, dependiendo de la época del año, al coqueto coliseo que alberga seiscientas butacas y que constituye uno de los contenedores culturales más importantes de la comarca de la Safor.

Los trabajos no son sencillos. La singularidad del histórico edificio que hace esquina entre el paseo de les Germanies y la calle de Sant Vicent Ferrer, que está protegido y que incluye una cúpula en la parte más alta, ha dificultado la colocación de todos los elementos necesarios. A este hecho se han sumado los problemas de algunos proveedores de los materiales, que se han visto afectados por la dana, dado que tenían sus naves en polígonos industriales de la zona de l'Horta Sud arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo.