Piles pot decidir els finalistes de la Lliga CaixaBank Pro 2 de raspall masculí

El Trinquet Ciscar de Piles acull este divendres 14 de març les partides de tornada de les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 2 de raspall masculí.

La primera és a les 17 hores: Bonillo i Javier (Ajuntament de Sueca) contra Miquel i Alejandro (Ajuntament La Llosa de Ranes). En l'encontre d'anada van guanyar els de Sueca per 25 a 15.

A continuació es jugarà la segona: Ximo i Terrades (Ajuntament de Castelló de Rugat) davant Diari i Rafa G. (Ajuntament de Gavarda-CPV Gavarda). La parella de Castelló es va imposar 25 a 10 en l'enfrontament inicial.

Segons el reglament, per a passar a la final s'hauran de guanyar les dos partides de semifinals. Si hi ha empat a una victòria, es disputarà una tercera confrontació definitiva amb data i trinquet per decidir.