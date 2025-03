Toni Puig, al Mundial de China como técnico de la Real Federación Española de Atletismo

El XX Mundial de Atletismo en Pista Cubierta se disputa en Nankín (China) entre el 21 y el 23 de marzo. Allí estará la selección española absoluta en la que destaca la presencia del entrenador gandiense, Toni Puig, y la notable ausencia por lesión del atleta Quique Llopis.

Puig forma parte de la delegación oficial de la RFEA para realizar un seguimiento del sector de velocidad, es decir, de los atletas españoles, tanto hombres como mujeres, que compitan en los 60 y en los 400 metros lisos.

En esta ocasión, Puig estará "solo" ante la baja de su pupilo, Quique Llopis, pero también la de los relevos 4x400 mixto, femenino y masculino. Y es que, como explica el técnico gandiense, "reservamos los relevos para el Mundial de esta disciplina, que será en mayo también en China, porque allí es donde nos jugamos la clasificación para el Mundial al aire libre de este año en Japón".

Precisamente y sobre estos tres equipos de relevos, Puig ha valorado con un 9 sobre 10 su actuación en el Europeo de Apeldoorn del pasado fin de semana. "Una medalla de plata del 4x4 masculino y dos cuartos puestos en las finales del mixto 4x4 y el femenino 4x4, además de que todos ellos batieron el récord de España. Ha sido la mejor actuación conjunta posible".

Al preguntarle por Quique Llopis, el técnico comenta que "la temporada en pista cubierta ha sido inmaculada. La lesión en el calentamiento previo a la final no empaña su gran campaña. Creemos que pueda sufrir una contractura en el abductor, pero aún falta la resonancia. De todas formas, él me dijo que no quería arriesgar para centrarse en la campaña al aire libre".

Llopis, que ha disfrutado de un merecido descanso durante esta semana, tiene que comenzar el lunes 17 su preparación para la temporada al aire libre. Indica al respecto Toni Puig que "según lo que tenga en cuanto a la lesión, empezará a entrenar o a tratarse con el fisio, Natxo Benítez, o a combinar ambas cosas. Yo no estaré porque hasta el 24-25 de marzo no regreso de China, pero Quique ya sabe lo que tiene que hacer".