Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible o, com sempre, MOPU?

El títol d’aquest article d’opinió ve a compte del conveni signat per l’Ajuntament de Gandia amb el Ministerio de Transporte y “Movilidad Sostenible” que entre altres actuacions contempla el desdoblament de la Ronda de Gandia de la N-332. Quan vaig llegir la notícia a l’edició de la Safor de Levante-EMV vaig pensar que ens havíem anat 40 anys arrere quan al MOPU existia el model de fer de la N-332 una autovia paral·lela a una AP-7 amb un dels peatges més cars d’Europa i sense projectes ferroviaris ni voluntat de millorar les rodalies o de fer el tren Gandia-Dénia.

Abans de la lamentable notícia del desdoblament de la ronda pensava que el nom afegit al Ministeri de Transport de “movilidad sostenible” anava de veres i que hi hauria una nova manera de pensar les infraestructures viàries fonamentada en la defensa del territori i els seus valors naturals, paisagístics, agrícoles i culturals, des de les exigències de mitigació del canvi climàtic potenciant la movilitat sostenible que en transport passa indubtablement pel ferrocarril…

No ho entenc. Una vegada alliberada l’AP-7 del peatge i construït l’accés des del sud d’Oliva a la mateixa que permet la incorporació del trànsit provinent de Muro-La Vall de Gallinera-Pego i amb la possibilitat de fer un nou nuc d’accés per a la CV-60 (tot ho hem vingut reivindicant des de finals del segle XX) pensava que havien canviat les prioritats i passaríem a una nova etapa on avançaria ràpidament el desdoblament de les vies ferroviàries entre Cullera i Gandia i s’allargaria el ferrocarril convencional fins a Dénia.

Però ja veig que no és així. El PSOE d’allà al Govern Central i a l’Ajuntament de Gandia signen un conveni per a desdoblar la ronda de Gandia de la N-332 i convertir-la en més autovia mentre el tren Gandia-Dénia dorm el somni dels justos i el que sabem és que la intenció de la Generalitat i d’altres més és executar un tramvia que posaria en solfa urbanística el sòl agrícola que aviu existeix entre les poblacions de Bellreguard fins Oliva. D’altra banda, ja sabem que el tren de l’arc mediterrani tampoc passa per la Marina i la Safor i, com sempre des de fa més de cent anys, entre Alacant i València anirà el ferrocarril Vinalopó amunt fins als nuc de La Encina per entrar per la Costera, Xàtiva fins València. Tot amb el silenci de quasi tots i totes.

On està el futur de l’economia agro-alimentària de la nostra comarca, del polígons industrials amb noves tecnologies i llocs de treball de major qualitat, on el transport sostenible per mar del nostre port de Gandia, on la millora urgent de les rodalies d’ADIF, on sembla tan difícil el projecte de desdoblament de les vies de Cullera fins Gandia quan no han tingut cap problema per a fer la bàrbara autovia de la N-332 de Sueca fins passar Favara travessant tota la marjal del Xúquer? On els interessos de tants joves i tota la gent que pateixen cada dia els endarreriments o anul·lacions de trens de Gandia a València?

No, per a que el Ministeri de Transport i “Movilidad Insostenible” continue fent els projectes dissenyats des del tardo-franquisme per la tecnocràcia no cal signar convenis, cal oposar-se i demanar coherència amb les noves denominacions. Si no és així, que es torne a dir MOPU i tots sabrem a què atendre'ns.