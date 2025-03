30 anys de llibrets excel·lents a les Falles de Tavernes

S’ha fet tan habitual que pot semblar que ha perdut importància. Cada any, quan la Conselleria d’Educació publica el llistat de falles premiades per l’ús del valencià en els seus llibrets, tot el col·lectiu faller de Tavernes de la Valldigna espera vore-hi el nom de les sis comissions. Però no, cap falla ha perdut eixa il·lusió. Ni pel treball que comporta al llarg de tot un any per part de l’equip que s’encarrega de la seua coordinació i el·laboració per tal de seguir entre els millors de la Comunitat Valenciana, ni tampoc perquè obrir eixa porta va ser complicat.

Este 2025 fa just 30 anys que el llibret d’ una comissió vallera va ser premiat per primera vegada en elspremis de la Generalitat. Va ser, en concret, Passeig. Era l’any 1995 i només uns anys que es convocaven uns premis als que únicament tenien accés les poques falles que aleshores treballaven molt bé els llibrets. La idea era reconéixer la seua llavor en defensa de la llengua valenciana. En això es va fixar esta comissió que eixe exercici va recollir el 19é premi amb la presència a les instal·lacions de la conselleria d’Antonio Sansaloni, Pilar Peiró y Sergio Espinosa en representació de la falla. Aleshores, per cert, el llistat d’entitats guardonades era molt menor, una trentena pels 80 que s’entreguen ara mateix, pel que accedir era més complicat.

Representants de totes les comissions falleres de Tavernes, enguany, en l'entrega de banderis dels premis dels llibrets a València / Levante-EMV

Només va passar un any per a que, en el 1996, una altra falla de Tavernes, Portal de Valldigna, aconseguira també ser premiada a esta convocatòria, aconseguint en este cas el guardó 16. En 2000 arribava una tercera, Cambro, que se sumava a eixe llistat dels millors llibrets de la Comunitat Valenciana.

I va ser cap a mitjans de la dècada quan la totalitat de les sis comissions falleres del municipi eren premiades per primera vegada, sumant-se La Via, La Dula y Prado. I des d’aleshores fins a hui.

Els llibrets no són, ni de lluny, el que eren. Amb el pas dels anys ha crescut la seua qualitat i tamany però també la creativitat, la imaginació i els recursos, i molts d’ells són utilitzats per a la creació dels llibrets.

Però, al marge dels premis de la Generalitat, els llibrets de Tavernes també solen tindre una presència destacada cada any als guardons literaris que otorga Lletres Falleres, amb premis destacats, que organitzen diverses comissions de tota la Comunitat Valenciana.

Premi a la promoció turística

L’Ajuntament de Tavernes també ha contribuit a eixa millora amb la convocatòria dels premis a l’ús del valencià a nivell local, amb premis d’entre 1.000 i 500 euros. Igualment, el consistori ha organitzat enguany, per primera vegada, el guardó a la promoció turística en les falles, amb l’objectiu de reconéixer aquells monuments que millor contribuïsquen a la promoció i impuls de la imatge turística de la ciutat. La Regidoria de Turisme ha llançat esta convocatòria per a fomentar el patrimoni de Tavernes a través de les falles. Es repartiran tres guardons entre els 1.000 y 200 euros.