«Ser faller està de moda i les dades del cens marquen màxims històrics a Gandia»

El canvi en la presidència de la Federació de Falles (FdF) ha suposat algunes novetats. En quins aspectes d’eixos canvis ha fet la seua aportació l’Ajuntament?

El primer que m’agradaria fer és agrair l’enorme treball i esforç de la darrera Executiva de la Federació de Falles i del seu president Telmo Gadea. No puc oblidar tampoc agrair eixe exercici de participació i democràcia on dos aspirants defensaren dues maneres diverses d’entendre les Falles, en moltes ocasions compatibles, com són Juan Martí i l’actual president Francisco Martínez. Un procés veritablement enriquidor i del qual el conjunt de les comissions han eixit més unides si cap. Pel fa als canvis, compartisc l’empenta de l’actual president, del seu equip i del conjunt de les comissions per tal de repensar i millorar, sense que això signifique que el que es feia fins ara fora dolent. Hem d’abandonar l’autocomplaença, repensar, millorar i buscar noves fórmules. És una obligació per part de tots. Certament, correspon a la Junta l’organització del seu dia a dia, però hem treballat de forma conjunta i en equip per garantir-ho de la millor manera possible. Este exercici s’han modificat alguns actes com el del pregó faller que s’ha passat al matí, la Crida, el sopar de germanor o s’ha variat el recorregut de la cavalcada, entre altres. En la part que ens pertoca des de l’ajuntament, hem de continuar apostant per potenciar els monuments fallers per a seguir engrandint-los i que continuen guanyant en qualitat, com així s’està veient des dels últims anys. També hem de continuar reforçant els espectacles pirotècnics que atrauen molts turistes i visitants, a més de seguir promocionant les Falles de cara a l’exterior.

La convivència entre Falles i veïnat és un dels aspectes més complicats de gestionar. Poden les Falles posar alguna cosa més de la seua part per minimitzar les molèsties?

Hem de partir de la base que s’han de saber conciliar les activitats falleres amb el descans dels veïns. I també hem de tindre en compte que els principals interessats en millorar la convivència són els mateixos fallers. Tot açò suposa un plus de responsabilitat per part de tots però, en primer lloc, de les mateixes comissions falleres. Hi ha situacions que són millorables pel que fa als horaris en el carrer o certes conductes incíviques, de vegades, també hi ha alguna queixa desproporcionada. Per tant, hem de buscar el terme mitjà. Tot i això, s’intenta regular establint un nombre màxim d’activitats que es poden realitzar al llarg de l’any en el carrer, així com els seus horaris que obligatòriament s’han de complir, per a evitar en la mesura del possible molèsties als veïns.Les Falles i el veïnat han de conviure amb respecte, celebrant el que ens unix i ens identifica. Les Falles es viuen en el carrer i tenen en l’espai públic el seu lloc natural d’expressió, un fet que s’ha de preservar. Este espai públic ens agermana a tots. És un espai públic que ens retroba i que ens congrega des del trellat, la unitat, des del bon veïnatge, el respecte, la cura pel que és de tots i la convivència.

Les Falles han passat a desenvolupar la seua activitat al llarg de tot l’any. Quina és la incidència que tenen les Falles a nivell cultural en la ciutat?

Certament, les Falles desenvolupen una activitat frenètica durant tot l’any que va molt més enllà de la mateixa setmana fallera. No hem d’oblidar que són cultura en majúscules, les quals atrauen any rere any milers de persones. Les Falles de Gandia són molt més que festa en el carrer, ja que són una part fonamental de la nostra identitat cultural. A Gandia s’ha produït una evolució espectacular en els llibrets. No és casualitat que enguany amb els premis a la promoció del valencià que atorga la Generalitat Valenciana més de la meitat de les comissions falleres de Gandia (dotze en total) han sigut premiades. Però, a més, les Falles de Gandia són també cultura pel seu llibre oficial, el ‘Foc i Flama’, declarat com a publicació d’interés turístic; són cultura pel premi de poesia Joan Climent, el de millor article patrocinat per l’ajuntament veí de Benirredrà o també la novetat del premi al millor article social faller patrocinat per Cáritas; són cultura pel teatre amb el concurs Ligorio Ferrer, per les emissions, els informatius, els curtmetratges, pel concurs de fotografia, per la promoció de la música de banda, etc.

Què proposaria com Ajuntament a les Falles per a anys vinents?

Hem de continuar mantenint els estàndards d’excel·lència i de qualitat que tenen les Falles de Gandia, ja que no hem d’oblidar que són Festa d’Interés Turístic Nacional. Amb esta declaració hem fet un salt qualitatiu que hem de saber mantenir. Hem de seguir mirant aquells aspectes que es poden millorar sempre des del diàleg i de manera consensuada. El futur s’ha d’afrontar sempre amb el convenciment que les Falles són fonamentals per a Gandia. Ser faller està de moda i les dades del cens marquen màxims històrics perquè s’està treballant bé a tots els nivells.. Tot i això, per la seua immensa experiència i talent els proposaria participar, més si cap, com a eines fonamentals ajudant-nos a l’administració en el disseny per a fer millors cavalcades de Reis o del Pare Noel. O, fins i tot, dinamitzant la platja en moments puntuals durant l’estiu. Per què no podem repetir la cavalcada en estiu o desenvolupar una cavalcada de disfresses i que puguen desfilar les nostres reines, corts i falleres majors en temporada estival?

Estos dies hem conegut que la FdF ha encomanat un estudi per conéixer l’impacte econòmic de la festa a la ciutat. Creu que el seu resultat tindrà aplicació pràctica per a l’ajuntament?

Este estudi serà molt positiu, sobretot, per a saber de quina manera les Falles impacten a la nostra ciutat en l’àmbit dels sectors productius com el turisme, l’hostaleria o el comerç, sense oblidar el gran nombre de professionals que viuen directament de la festa fallera (artistes fallers, indumentària, perruquers, etc.).D’esta manera, amb este estudi podrem comptar amb una completa radiografia de l’impacte de la festa a la ciutat per a obtenir uns resultats que permeten prendre decisions. En este sentit, es podrà disposar de dades reals que ajudaran a dimensionar l’impacte de les festes falleres en la ciutat de Gandia i, així, continuar treballant en la seua millora i promoció de cara al futur. Hem de congratular-nos per les coses bones que les Falles aporten a Gandia. Les Falles estan de moda i tenen a favor seu que sempre generen un moviment econòmic tan important, que cal preservar-les i afavorir la seua celebració, ja que són alegria, felicitat i emotivitat en una societat que ara precisa molt de positivisme i optimisme.