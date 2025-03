Júlia de Tavernes de la Valldigna busca la seua quarta final consecutiva en la Lliga CaixaBank

Júlia Andrada Alberola encara les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení 2025. La jugadora de Tavernes de la Valldigna busca la seua quarta final consecutiva en el campionat més important de l'any, després de proclamar-se campiona en 2022 i 2023 i ser subcampiona l'any passat. La vallera forma l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser amb Ana i Natàlia que ha quedat primer en la lliga regular.

Les seues rivals són el trio de l'Ajuntament de Bonrepós i Mirambell (Clara, Amparo i Myriam), quartes classificades de la primera fase.

La partida d'anada és juga este dissabte 15 de març, al Trinquet de la Llosa de Ranes. La segona serà divendres dia 21 al Trinquet Ciscar de Piles.

Destaca Júlia que "fins ara hem fet un campionat excel·lent amb algunes partides impecables i estem satisfetes, però les semifinals són distintes perquè és com començar de nou i no podem ni devem confiar-nos".

L'objectiu, segons la mitgera, era evitar a l'equip de Victòria en les semifinals "i ho hem aconseguit quedant-nos primeres de la fase regular i ara contra les quartes veurem el que passa".

El trio de Júlia, de roig, i les seues rivals abans de la partida de la fase regular / Fedpival / Pilota Pro

Sobre les rivals, la pilotari de la Valldigna diu que "Clara està jugant molt bé darrere, aguantant bé, encara que les més fortes són Myriam i Amparo, que són una barrera. Amparo és surda i té la muralla tapada. La idea serà llevar-li el joc a les jugadores de davant"

Assegura la de Tavernes que "jo em trobe en molt bon moment gràcies també a les meues companyes, que m'ho fan fàcil tot. Ana darrere apreta molt per a què jo mateix i Natàlia puga'm rematar els quinzes".

La segona semifinal és la que disputen Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament de Rafelbunyol), segones en la fase inicial, contra Erika, Mar i Marina (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa), que van acabar, en tercer lloc, en la lligueta de classificació.

El primer encontre és este diumenge dia 16 al Trinquet Municipal de Bellreguard mentre que el segon està programat per al diumenge dia 23 , també a Bellreguard.

Segons el reglament, per a passar a la final s'hauran de guanyar les dos partides de semifinals. Si hi ha empat a una victòria, es disputarà una tercera confrontació definitiva amb data i trinquet per decidir.