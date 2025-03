Oliva apropa les Falles a tot el veïnat

Oliva es prepara per a viure la setmana gran de les festes falleres. Després d’un any sencer de treball incansable per part de les set comissions que hi a la ciutat i de la Federació de Falles d’Oliva, és moment d’encarar la recta final amb una extensa programació que han organitzat tant l’entitat que aglutina a tot el col·lectiu com l’administració local que presideix l’alcaldessa,Yolanda Pastor.

El que ara està a punt de finalitzar ha sigut un any de canvis a la Federació de Falles d’Oliva. Després de dos anys, Ramona Pérez, primera dona en presidir l’entitat que gestiona la festa en la seua història, decidia donar un pas al costat per deixar pas a Àlex Mestre, de la comissió de Barri Sant Francesc, qui ha sigut l’acompanyant de la Fallera Major de la ciutat, Ester Frasquet Villamayor.

A més de la mascletà ecològica que hui a migdia té lloc al parc de l’Estació, l’entitat i la Regidoria de Festes que dirigix Álvaro Sánchez han preparat una programació que arranca demà dissabte amb la visita de la Junta Local i totes les comissions als casals. La concentració será a les 16.30 al Polivalent i l’eixida està programada per a les 16.45 amb dos autobusos cap a la platja per visitar la falla La Mar. Al voltant de les 17.45, ja de tornada al municipi, s’inicia el recorregut a la resta de falles amb el següent ordre: Conservatori, Barri Sant Francesc, l’Estació, Pensat, Casa d’Alonso i Institut.

La Fallera Major i el president de les Falles d'Oliva, Àlex Mestre, junt a la Cort d'Honor / Levante-EMV

Pel que fa a les mascletades, es faran els dies 16, 17, 18 i 19 de març al parc de l’Estació, a les 14 hores. És un acte amb molta aglomeració de gent. A més, el dia 19 a la mitjanit hi haurà una «mascletà» nocturna.

El recorregut per als dies 16, 17 i 18 arrancarà a les 13 hores des de la plaça de la Bassa cap a l’ajuntament , carrer Sant Domingo, carrer Carmen i carrer Hospital, passant pel carrer Major, travessar la carretera, carrer Loygorri, passeig Juan Carlos I (per dalt del passeig) i arribada al lloc instal·lat al parc de l’Estació.

L’Ofrena de Flors

Pel que fa als actes oficials de les Falles del 2025, el 17 de març tindrà lloc l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Rebollet. A les 16.45 hores serà l’eixida des del carrer Fonteta de Sòria per a seguir per Pare Antonio Salelles, Alcalde Juan Sancho, passeig Jaume I, carrer Francisco Llorca, avinguda València, Botànic Cavanilles d’anada i tornada per a seguir pels carrers Santíssim, travessera de les Moreres, carrer les Moreres, Verge del Pilar, travessera de l’Hospital, Sant Doménec,Verge del Carme, Hospital i arribada a l’Ajuntament. A les 17.30 hores está prevista la recollida de la Corporació Municipal per a seguir amb la cercavil·la pel carrer Major, carretera Gabriel Císcar i Raconada de les Ermites, on es concentraran totes les comissions. L’eixida per a l’Ofrena està prevista a les 18.30 hores i començarà a la carretera Gabriel Císcar per recórrer l’avinguda Loygorri (per davant dels bars Soqueta i Super7), passeig Pare Antonio Salelles (fins a l’altura del carrer Fonteta de Soria) i pujar al Parc de l’Estació on estarà muntat l’escenari.

La Fallera Major junt a l'alcaldessa, abans d'un castell de focs / Levante-EMV

Sant Josep

L’últim dia de falles se celebra de matí la missa en honor a Sant Josep, amb exida des de l’Ajuntament, carrer Major, carrer la Bassa, Carrer les Moreres, Rinconada Plaça d’Alonso, carrer d’Abadia y plaça Sant Roc. La baixada serà per plaça Sant Roc, carrer Sant Jaume, Sant Miquel, Comare, Carre Verge del Carmen, l’Hospital, Major i avinguda Loygorri. S’entrará pel passeig Joan Carles I. En acabar tindrà lloc una «mascletà» amb el seu recorregut propi. Ja de nit tindrà lloc la «cremà» dels monuments fallers per posar punt i final a la festa josefina a Oliva i tancar l’exercici de l’any 2025. n